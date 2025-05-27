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鄉林成功整合萬華2千坪土地！賴正鎰：萬大線掀利多、投資人搶買老屋

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／鄉林不動產研究室
資料來源／鄉林不動產研究室

鄉林建設（5531）董事長賴正鎰27日指出，鄉林20年前就投入萬華都更布局，終於完成華中段達2,125坪的基地，離萬華車站僅6分鐘車程，是南萬華少見的大規模都更建案，計畫今年底推案。

賴正鎰表示，由於萬華地區千坪基地新建案難得一見，不少朋友一直跟他打聽萬華案的最新進展，另外，捷運萬大中和線預定2026年底完工，軌道經濟將是區域房市利多，看好未來生活機能翻轉，亦有不少買家看上高屋齡老舊透天及公寓的都更重建商機。

根據內政部實價登錄揭露資料，台北市萬華區今年前三月不動產買賣交易件數共154件，公寓類的交易件數62件佔比達40.3%，且交易物件房齡普遍超過50年。

危老條例將於2027年5月31日屆期，國土署長吳欣修日前透露，預計將於明年提出《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老條例）修正草案，在時程獎勵歸零後，未來不希望大家用「紙片屋」方式爭取容積獎勵，所以會改採以規模獎勵的方式，提高危老重建規模。

以萬華區為例，萬華去年的預售屋平均單價每坪108.2萬元，較2022年漲幅逾五成，漲幅為十二個行政區之冠，今年前三月實價登錄交易舊公寓與老透天加總起來幾乎就佔了整體交易的一半，完全不遜於電梯華廈、大樓，其中交易佔比四成的老公寓平均屋齡49.4年、不乏55年以上者；而老透天平均屋齡則逾60年。

賴正鎰表示，台北市建地稀缺，都更、危老重建成為北市府重點推動項目，加上內政部正在研擬危老條例修正草案，朝規模獎勵取代時程獎勵方向，對建商而言，為爭取獎勵，勢必要擴大基地還得額外進行整合，需要投注更多的時間跟經費來整併更大的基地，看好萬華區將成為北市都更規模與量能放大的區域。

賴正鎰表示，萬華區房價迅速補漲，除了房價基期較低的因素之外，最主要的建設利多就是北市府積極推動「中正萬華復興計畫」，而捷運萬大中和線一期計畫在2027年上半年通車、為萬華房市區域挹注動能，包括桂林路、梧州街、萬大路、康定路與艋舺大道、環河南路周邊等地，近年陸續有多個危老重建、都更案送件，到處可見建商卡位布局，包括忠泰、長虹等。

萬華尤其是好地段的高齡透天和公寓，雖然房子多數老舊，但只要屋主喊賣就有投資人卡位，有時候要買還不一定買得到，最主要就是公寓、透天產權獨立且土地持分較多，深具重建和都更的價值，只要開發商為整合土地而出手，老房子的價值迅速翻倍。

萬華房市示意圖。圖／鄉林不動產研究室
萬華房市示意圖。圖／鄉林不動產研究室

都更 賴正鎰 萬華

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