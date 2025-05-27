推動塑膠容器環保行動 32企業響應容器綠色費率政策

為鼓勵企業導入資源循環理念，環境部自今年1月1日起推動全新的塑膠容器綠色費率政策，在短短兩個月內，已有32家企業響應參與，替我們日常接觸的瓶裝水、沙拉盒、清潔劑、化粧品等容器，注入更多綠色循環的力量。

環境部資源循環署表示，塑膠容器綠色費率政策是透過提供優惠的回收清除處理費，鼓勵企業製造更容易回收、對環境負擔更低的塑膠容器，每符合一項綠色設計條件，如「使用再生料」、「使用純料、原色、減標籤設計」及「繫留瓶蓋設計」等，企業就能減少15%的回收費，3項同時符合最高可減少45%。

該署進一步說明，3月30日容器責任業者已完成今年第1期（1月至2月）回收清除處理費申報作業，其中申請塑膠容器綠色費率業者共計32家，估算塑膠容器總支數約3千8百萬支。其中有22家業者申報「使用再生料」，總支數約達1千9百萬支； 8家業者申報「純料、原色、減少標籤」，總支數約達1千1百萬支； 3家業者申報「繫留瓶蓋設計」，總支數約達8百萬支。不僅落實我國資源循環政策，也促進塑膠循環利用。

未來環境部資源循環署將持續推動此項政策，也鼓勵更多企業加入，從源頭改善塑膠污染，共同打造資源循環、永續共好的未來。