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房市最冷開局！首季六都、新竹成交量僅1.2萬件 寫實登新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市成交量探新低，根據《591實價登錄》統計，今年第一季七都成交量僅1.2萬件，創下實價登錄實施以來的新低紀錄，交易量與去年同期相比縮減逾6成，七都成交量全數出現歷年同期新低。591實價登錄提供
房市成交量探新低，根據《591實價登錄》統計，今年第一季七都成交量僅1.2萬件，創下實價登錄實施以來的新低紀錄，交易量與去年同期相比縮減逾6成，七都成交量全數出現歷年同期新低。591實價登錄提供

房市成交量探新低！根據《591實價登錄》統計，今年第1季七都成交量僅1.2萬件，寫下實價登錄實施以來的新低紀錄，交易量與去年同期相比縮減逾六成。

六都、新竹縣市成交量全數出現歷年同期新低，尤其新竹與台南甚至雙雙跌破千件，替今年房市帶來最嚴峻的開局。

值得一提的是，高雄市去年第1季交易量首度超越桃園與台中，今年第1季也持續領先，成為南部房市的一大亮點。

首先，台北市第1季成交共1,213件，交易量以中山區居冠；新北市成交量3,400件，以淡水區表現最亮眼。接著，桃園市成交量1,975件，又以中壢區交易最熱絡。新竹縣市第1季成交約597件，交易量集中在東區與竹北市。

台中市成交量1,919件，交易熱區主要為北屯區和西屯區。台南市則成交898件，永康區與東區為交易量最多的地區。最後，高雄市第一季成交2,091件，交易量以三民、鳳山最活躍。

《591實價登錄》指出，此次房市急速降溫，主因央行自2024年9月祭出第七波信用管制，同時銀行限貸政策也進一步壓縮市場動能，特別是成屋受到的衝擊最為明顯，尤其近期川普主導的關稅戰陰影籠罩全球經濟，加深民眾對未來的不確定性。

《591實價登錄》分析，未來幾季成交量是否回升，將取決於整體經濟走勢與政策調整幅度。

房市 實價登錄

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