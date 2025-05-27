「後龍大矽谷」縫合西部科技走廊 高鐵特區人口逆勢 V 轉

苗栗近三年吸引超過3,600億元投資，其中備受關注的後龍大矽谷計畫-「後龍科學產業園區」，被視為西部科技走廊最後一塊拼圖，由於鄰近高鐵苗栗站、火車站、國道三號，且腹地廣闊，吸引越來越多重量級建商陸續進駐卡位，也讓區域房市水漲船高。

台北COMPUTEX再次向全球展示台灣科技產業的關鍵技術與地位，政府也持續推動新興產業園區開發，作為企業強而有力的後盾。

例如「桃竹苗大矽谷計畫」預計於苗栗新增960公頃產業用地，其中銜接竹科、中科的「後龍科學產業園區」將成為西部科技走廊最後一塊拼圖，有望帶動新一波就業移居潮，鄰近的新興住宅區「苗栗高鐵特區」人口數已逆勢增加逾500人。

占地330公頃的「後龍科學產業園區」為苗栗縣府提列「大矽谷計畫」中腹地最為廣闊者，鄰近高鐵苗栗站、火車站、國道三號，以及台61、台72快速道路等5條交通幹道，具備交通可及性與腹地廣闊優勢。

由國發會核定的大矽谷計畫不只是地方政府積極推動，中央政府亦全力配合協助相關基礎建設，完善園區周邊供水、供電、居住、教育、醫療、文化、交通旅宿、生活購物及淨零廢棄物等九大生活機能。

其中位在後龍產業園區南側約3公里處的「苗栗高鐵特區」，首先補足區域周邊的交通、居住與教育機能，備受矚目。

根據都市計畫書得知，「苗栗高鐵特區」為棋盤式綠地水岸，規劃有住宅、商業、產專、學校、公園等，其中新港國中小雙語學校與親水廊道童趣公園皆已啟用，生活基礎建設完善。

依據苗栗縣戶政服務網統計資料顯示，高鐵特區所屬的「校椅里」人口數年年增加，4年來逆勢增加564人，是苗栗縣內少數人口增長的地區。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，綜觀全台明星重劃區發展模式，就業人口紅利始終是新興重劃區的有利支撐，而科技從業人員輪調、差旅、會議頻繁，住家地點不僅要考慮每日的通勤路線，未來職涯規劃有時也必須考慮在內，「逐高鐵而居」將是交通移動最迅速便捷的不二選項，也是高鐵特區房市熱度不減的主因。

在地業者指出，近期苗栗高鐵特區房市出現兩大轉折變化，一是開發單位從地方性建商，轉為全國性開發商與上市櫃公司，代表區域前景發展受到專業單位多方評估、認可。

其二，大基地社區型住宅產品出現，意味著購屋需求將從在地內需轉為外地移入，傳統15至30戶新加坡式無地下停車公寓將逐漸式微，轉向大基地整體開發，具有多項公設、保全、收發、垃圾集中處理的社區住宅，更能貼近科技族群、年輕購屋客的喜好。

如區內千坪大基地首發案「弘峻綻高鐵」，基地面積1,319坪，座落於主幹道高鐵六路、新港一路口，距離高鐵站、新港國中小車程4分鐘左右，車行至「後龍科學產業園區」預定地約6至10分鐘車程，是目前苗栗高鐵特區新案中距離後龍科學園區較近者，未來落成可望成為苗栗高鐵門戶地標建築。

全案規劃完整公設項目、臨路退縮人行空間、開挖地下室及大型景觀中庭，住宅產品有2至3房格局及6戶店面，符合科技族群自住、置產的中長期規劃。

此外，同屬寶佳集團的鴻築建設，位於苗栗高鐵站前新案也在日前動工，基地面積1,451坪，規劃149戶住家，採先建後售模式。而名軒開發（1442）則是插旗後龍市區，推出總戶數453戶、基地2,570坪的造鎮型新案。

在地仲介也指出，台灣產業供應鏈的群聚效應十分顯著，包括力積電（6770）、聯發科（2454）、京元電子（2449）、台灣晉陞等龍頭企業都已在苗栗投資，粗估苗栗近三年間已有超過3,600億元的投資規模、預估創造6,000個以上新工作機會。