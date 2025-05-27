冠德股東會／輝達落腳北士科 董座馬志綱：期盼政府加速都更

冠德（2520）27日召開股東會，由董事長馬志綱主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利3.1元，股票股利1元，合計股利共4.1元，馬志綱會後表示，雖然今年消費者購屋信心受到影響，導致銷售期拉長，但市場恢復理性，以自住為需求，對房市長期來說是健康發展。

另，值得一提的是，近期輝達（NVIDIA）總部落腳北士科，引起區域房市關注，被問到對北士科的房市看法，馬志綱認為，輝達總部落腳台北，讓台北在亞洲成為了重要的角色，所以未來不該只單看北士科一區，而應該是放眼整個台北市，而台北市老舊屋齡眾多，期盼地方政府能加速都市更新，改善台北的環境，未來不論是地理位置、交通、人才等，都能符合亞洲大城市的水準，讓台北成為更有魅力的城市。

冠德去年在百億大案「冠德心天匯」完工入帳下，2024年營收286.76億元，稅後純益55.5億元，年增1.3倍，每股稅後純益（EPS）達10.25元，營收、獲利均創下歷史新高。

談到今年房市，馬志綱認為，今年影響消費者信心因素很多，讓個案銷售期拉長，不過以建設公司的角度而言，把產品做得更好、符合需求是關鍵，而冠德是45年的老牌公司，更擁有營造、商場等優勢，手上握有許多大型複合性開發項目，在市場上具有差異性，因此對未來仍具信心。

冠德總經理張勝安補充，未來市場將呈現區域、個案表現，目前蛋黃區支撐力道較強，而冠德的布局都位在市中心的精華地段，且自住客的比例皆達八到九成，影響相對較小。

冠德今年的推案計畫方面，張勝安表示，今年預計推出5大案，包括新北中和「冠德心禾匯」、新北中和商辦「秀朗橋案」台中「裕毛屋案」、台中「四維國小案」、台北萬華「直興段」案，合計推案量達約155億元。

至於冠德手上握有的北士科合建案，預計第4季取得建照，明年第1季開工，張勝安指出，該案預計是邊建邊售，待施工到一個段落後再擇期公開。