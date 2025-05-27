快訊

整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽

存到100萬反而更焦慮！她存到人生首桶金後崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

慘況曝光！以軍夜間空襲加薩學校54人亡 婦孺睡夢中命喪火海

台灣鋼聯股東會／總經理林才翔 當選新任董事長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣鋼聯股東會進行董事改選，原任董事長林明儒（左四）退休，現任總經理林才翔（左三）當選新任董事長。（台灣鋼聯／提供）
台灣鋼聯股東會進行董事改選，原任董事長林明儒（左四）退休，現任總經理林才翔（左三）當選新任董事長。（台灣鋼聯／提供）

台灣鋼聯（6581）召開股東會，並進行董事改選，由現任總經理林才翔當選新任董事長。林才翔表示，過去30年，鋼聯已妥善資源化再利用超過281萬噸廢棄物，回收超過100萬噸氧化鋅，成為台灣循環經濟成功案例之一。未來將從四大方向拓展鋼聯新藍海策略，包含導入AI資訊系統以利精準投料、持續節能減碳、拓展再利用項目、推動多元化經營模式，實現穩健成長與永續發展。

台灣鋼聯2024年合併營收為23.78億，稅後純益8.31億，每股盈餘7.47元，每股配發現金股利每股6元。與2023年相比，2024年營收增加17%，稅後純益增加65%，主要是2024年受到鋅礦供應緊張及中國大陸需求回升使國際鋅價逐步走升，再加上加工費下降使公司氧化鋅產品售價增加24%。

台灣鋼聯指出，2025年受美國關稅政策影響，全球市場不確定性增加。近期因需求偏弱、鋅市場供過於求，國際鋅價呈現震盪趨勢，目前國際鋅價約落在2,600~2,700美元。但今年4月公布2025年長約加工費由165美元降至80美元，為50年來最低，對台灣鋼聯氧化鋅產品售價及公司營收有正向助益。台灣鋼聯將持續強化廢棄物再利用業務的優勢，帶動營收成長動能。其他廢棄物業務目前與公民營焚化廠與科技廠合作，積極申請許可，加強在具熱值廢棄物及水洗後焚化飛灰再利用方面的業務發展，預期可增加公司收受的廢棄物種類及數量。經過多年的努力，目前已有多樣廢棄物已達環評核可上限，目前已提送環評變更，擴大多項廢棄物核可量。

子公司台鋼資源亦積極發展安定化業務，2024年安定化製程處理量已達17萬噸，並將安定化後產品應用延伸至混凝土市場。依據規劃，2025年混凝土銷售目標較去年度增加，未來將持續推廣無水泥低碳CLSM，以生產100%循環資源為材料，以無水泥低碳CLSM技術做為未來發展亮點，展現公司在綠色建材市場的創新實力。

台灣鋼聯不僅著眼於廢棄物資源化，同時積極推動綠色能源轉型，2025年將展開第2期屋頂太陽能建置計畫，建置面積擴展至子公司台鋼資源，預計新增容量達3,831KW，預期於2026年底前完成設置並發電。面臨碳費徵收及電力成本增加，此舉不僅有助於生產綠電、節能減碳，更體現出公司於綠色轉型上的布局。

台灣鋼聯亦將持續拓展新廢棄物業務，目前建置中的龍井水洗廠未來將提供本廠產品焚化廠焚化飛灰水洗服務及再利用服務，提供具有經濟效益及循環再利用的環保最佳途徑，預計於2027年正式營運。未來，台灣鋼聯將持續優化生產流程、推動技術創新，並積極擴大綠色能源與智慧製造的布局，以實現企業營運與永續發展的雙重目標。台灣鋼聯將持續以循環再利用為核心，致力於成為資源循環領域的領導者。

營收 廢棄物

延伸閱讀

白河水庫水源區違法開挖整地環團怒吼 南市水利局：已開單告發

響應世界海洋日 合庫淨灘助永續

淨土專案結合取締砂石車勤務 桃園分局強力稽查取締違規土方、超載

利用廠房重建埋有害廢棄物1700公噸 逃避清理費逾2000萬元

相關新聞

富邦媒股東會／董事長蔡明忠：關稅戰引全球經貿變動 三大面向因應

台灣最大電商momo富邦媒（8454）27日上午舉行股東會。富邦媒董事長蔡明忠表示，去年面對大環境變動，仍交出「雖不滿意...

房市最冷開局！首季六都、新竹成交量僅1.2萬件 寫實登新低

房市成交量探新低！根據《591實價登錄》統計，今年第1季七都成交量僅1.2萬件，寫下實價登錄實施以來的新低紀錄，交易量與...

「後龍大矽谷」縫合西部科技走廊 高鐵特區人口逆勢 V 轉

苗栗近三年吸引超過3,600億元投資，其中備受關注的後龍大矽谷計畫-「後龍科學產業園區」，被視為西部科技走廊最後一塊拼圖...

冠德股東會／輝達落腳北士科 董座馬志綱：期盼政府加速都更

冠德（2520）27日召開股東會，由董事長馬志綱主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利3.1元，股票股利1...

台灣鋼聯股東會／總經理林才翔 當選新任董事長

台灣鋼聯（6581）召開股東會，並進行董事改選，由現任總經理林才翔當選新任董事長。林才翔表示，過去30年，鋼聯已妥善資源...

連續25年 中油加油站獲讀者文摘信譽品牌最高殊榮

讀者文摘昨（26日）舉行2025年信譽品牌頒獎典禮，台灣中油加油站再度榮獲加油站類別「信譽品牌白金獎」，締造連續25年獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。