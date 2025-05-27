台灣鋼聯股東會／總經理林才翔 當選新任董事長

台灣鋼聯（6581）召開股東會，並進行董事改選，由現任總經理林才翔當選新任董事長。林才翔表示，過去30年，鋼聯已妥善資源化再利用超過281萬噸廢棄物，回收超過100萬噸氧化鋅，成為台灣循環經濟成功案例之一。未來將從四大方向拓展鋼聯新藍海策略，包含導入AI資訊系統以利精準投料、持續節能減碳、拓展再利用項目、推動多元化經營模式，實現穩健成長與永續發展。

台灣鋼聯2024年合併營收為23.78億，稅後純益8.31億，每股盈餘7.47元，每股配發現金股利每股6元。與2023年相比，2024年營收增加17%，稅後純益增加65%，主要是2024年受到鋅礦供應緊張及中國大陸需求回升使國際鋅價逐步走升，再加上加工費下降使公司氧化鋅產品售價增加24%。

台灣鋼聯指出，2025年受美國關稅政策影響，全球市場不確定性增加。近期因需求偏弱、鋅市場供過於求，國際鋅價呈現震盪趨勢，目前國際鋅價約落在2,600~2,700美元。但今年4月公布2025年長約加工費由165美元降至80美元，為50年來最低，對台灣鋼聯氧化鋅產品售價及公司營收有正向助益。台灣鋼聯將持續強化廢棄物再利用業務的優勢，帶動營收成長動能。其他廢棄物業務目前與公民營焚化廠與科技廠合作，積極申請許可，加強在具熱值廢棄物及水洗後焚化飛灰再利用方面的業務發展，預期可增加公司收受的廢棄物種類及數量。經過多年的努力，目前已有多樣廢棄物已達環評核可上限，目前已提送環評變更，擴大多項廢棄物核可量。

子公司台鋼資源亦積極發展安定化業務，2024年安定化製程處理量已達17萬噸，並將安定化後產品應用延伸至混凝土市場。依據規劃，2025年混凝土銷售目標較去年度增加，未來將持續推廣無水泥低碳CLSM，以生產100%循環資源為材料，以無水泥低碳CLSM技術做為未來發展亮點，展現公司在綠色建材市場的創新實力。

台灣鋼聯不僅著眼於廢棄物資源化，同時積極推動綠色能源轉型，2025年將展開第2期屋頂太陽能建置計畫，建置面積擴展至子公司台鋼資源，預計新增容量達3,831KW，預期於2026年底前完成設置並發電。面臨碳費徵收及電力成本增加，此舉不僅有助於生產綠電、節能減碳，更體現出公司於綠色轉型上的布局。

台灣鋼聯亦將持續拓展新廢棄物業務，目前建置中的龍井水洗廠未來將提供本廠產品焚化廠焚化飛灰水洗服務及再利用服務，提供具有經濟效益及循環再利用的環保最佳途徑，預計於2027年正式營運。未來，台灣鋼聯將持續優化生產流程、推動技術創新，並積極擴大綠色能源與智慧製造的布局，以實現企業營運與永續發展的雙重目標。台灣鋼聯將持續以循環再利用為核心，致力於成為資源循環領域的領導者。