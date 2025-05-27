連續25年 中油加油站獲讀者文摘信譽品牌最高殊榮

讀者文摘昨（26日）舉行2025年信譽品牌頒獎典禮，台灣中油加油站再度榮獲加油站類別「信譽品牌白金獎」，締造連續25年獲獎紀錄；國光牌潤滑油則是連續4年榮獲潤滑油類別「信譽品牌白金獎」，白金獎為該獎項之最高殊榮，顯示台灣中油長期致力於產品品質與顧客服務，品牌受到消費者的信賴及肯定。

讀者文摘每年透過問卷調查，由消費者票選心目中認定的最佳品牌，並根據六大面向評分，包括「信賴程度」、「品質」、「價值」、「了解需求」、「創新」與「社會責任」，以發掘最值得信賴的品牌。

台灣中油加油站以服務社會大眾為核心，首重產品品質及使用安全。因應市場變化，加油站採複合式經營，至2024年底有213座直營站銷售CUP&GO來速咖啡，並推出洗可麗洗沐系列新產品。同時擴展電動車充換電設施，並搭配自有行動支付工具-中油Pay，提供顧客多元化服務。此外，台灣中油持續將加油站體結合環境友善設計，規劃成綠建築，且注重公廁清潔維護及設備提升，將永續發展落實於行動。

台灣中油創立國光牌潤滑油以來深耕市場數十年，近年積極投入低碳潤滑油品的研發與應用，並推動使用再生塑料包材；已於2023年完成全系列產品的碳足跡盤查，目前已有10項產品取得環境部碳標籤認證，成為國內潤滑油業界的環保領航者。

台灣中油將持續以「品質第一、服務至上、貢獻最大」的經營理念，提供安心且多元的服務體驗，透過深耕服務、永續創新，鞏固消費者心中最值得信賴的品牌地位，守護每一位消費者的行車與機械運轉安全，為台灣加好油，讓一切都好轉。