去年新增房貸達22.6萬件、創近16年最大量 這兩都包辦核貸量大宗

根據金融聯徵中心統計，2024年新增房貸共達22.6萬件，相比上一年，年增近4萬件，創近16年來最大量；觀察六都十大核貸熱區中，北台灣成為焦點，新北市及桃園市就占了七名。

統計六都各行政區年度核貸量，排名前十大熱區，包括台中市北屯區、桃園市桃園區、中壢區、新北市板橋區 、三重區及高雄楠梓區等均入榜，其中台中北屯區，全年核貸量達7,898件，年增1,868件，稱霸六都之冠。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台中北屯區房市題材豐沛，包括台中巨蛋、漢神洲際購物中心、北屯國民運動中心、水湳經貿園區等建設紅利，逐漸打造北屯成為北台中核心生活圈。

李家妮表示，尤其是市區開發面積最大的14期重劃區、機捷總站特區等，已成為近年房市焦點，吸引換屋族與高資產族積極布局，亦成為近年台中人口成長主要集中區之一。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，至目前為止，市場國內不動產市場仍受政府限貸令影響，房貸申辦依舊面臨瓶頸，加上全球關稅及股匯債震盪衝擊買氣，預估今年整體核貸表現，應會較去年失色不少。