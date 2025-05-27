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台泥股東會 張安平：AI產業也需要台泥

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
台泥今天上午舉行股東會，總經理程耀輝進行報告。記者曾原信／攝影
台泥今天上午舉行股東會，總經理程耀輝進行報告。記者曾原信／攝影

台灣水泥股份有限公司上午舉行股東常會，由董事長張安平、總經理程耀輝帶領公司幹部主持，張安平報告業務概況時提到，現今AI產業正夯，但AI產業也需要台泥，並強調台泥積極協助半導體等產業，對事業廢棄物及生活垃圾進行無害化處理及資源化再利用。

張安平指出，台泥積極達成淨零最終目標，並且積極設置光電設施，同時台泥也於113年於台灣取得卜特蘭石灰石低碳水泥之碳足跡認證，此類低碳水泥有效降低碳排，並且具備更強的早期強度，目前富邦建設產險大樓總部等建築都運用了該類水泥。

台泥今天上午舉行股東會，董事長張安平表示，雖然Ai產業目前正紅，但任何產業都需要水泥建材。記者曾原信／攝影
台泥今天上午舉行股東會，董事長張安平表示，雖然Ai產業目前正紅，但任何產業都需要水泥建材。記者曾原信／攝影
台泥今天上午舉行股東會，董事長張安平（右）及總經理程耀輝（左）出席。記者曾原信／攝影
台泥今天上午舉行股東會，董事長張安平（右）及總經理程耀輝（左）出席。記者曾原信／攝影

廢棄物 台泥 AI

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