輝達進駐北士科、學區宅引關注 這校親民交易最熱

輝達（NVIDIA）宣布在北士科設立海外總部，永慶房產集團盤點周邊七所額滿小學、知名國際學校一公里內成交資料，去年以「薇閣小學」交易量280件最多，價格也是最親民的，總價1,600萬元上下即可入手。

房價最貴者則位於「台北美國學校」周邊，平均總價高達3,754萬元。

永慶房屋表示，輝達海外總部的進駐，有望引入許多高階和國際人才舉家就近居住，因此該區域的學區資源也備受關注。北投士林區擁有豐富文教資源以及國際學校，也成為區域的一項利多。

比較士林、北投兩區七所額滿小學和國際學校，北投區的「薇閣小學」2024平均單價53.9萬元，平均總價為1,624萬元，為榜上七所學校中最實惠的選項。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「薇閣小學」比鄰的中和街是台北市知名的房價低陷區，因此房價相對親民。部分住在台北市中心、財力雄厚的家長，為了方便就讀薇閣小學的孩子就近通勤，選擇在該小學周邊置產。數據顯示，薇閣小學周邊2024年交易量為280件，也是這七所小學之最。

位於北投奇岩重劃區的「清江國小」為七所中單價第二親民的小學，平均單價為63.5萬元。

陳金萍指出，雖然「清江國小」周遭住宅單價是榜上第二親民，但是清江國小所在的奇岩重劃區是台灣首座以生態主題打造的重劃區，具有高綠覆率、低密度開發等特色。優秀的綠意空間也讓眾多知名建商插旗、推出高級建案，許多在奇岩重劃區的建案都已上看9字頭，吸引許多高資產族群入主。

鄰近天母生活圈的兩所士林知名國際學校：「台北美國學校」和「台北歐洲學校」周邊2024年平均總價皆逾3,000萬元，其中「台北美國學校」周遭房價更是榜上最高。

陳金萍表示，在美國駐台時期，天母曾為美軍眷屬的居住地，後續美方重要人士和外館駐台人員因群聚效應，大量進駐天母。為就近提供駐外使節、海外重要人士家眷們的教育需求，台北美國學校、台北歐洲學校紛紛於天母設立。天母也因為外僑的不斷遷入，形成獨樹一格的異國風情，而海外高資產族群的入主，也帶動區域房價的攀高。

陳金萍說明，台北美國學校和台北歐洲學校為士林區的知名國際學校，許多外國家長為了讓孩子方便就近就讀，砸重金購置周邊房屋，再加上生活環境受到不少購屋族群的青睞，也使這兩所小學周邊房價較昂貴。