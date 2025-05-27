鄉林完成萬華2千坪都更整合 董座賴正鎰：萬大線提前反應

全國商總榮譽理事長、鄉林集團（5531）董事長賴正鎰表示，鄉林20年前就投入萬華都更布局，終於完成華中段達2,125坪的基地，離萬華車站僅6分鐘車程，是南萬華少見的大規模都更建案，計畫今年底推案。

他表示，由於萬華地區千坪基地新建案難得一見，不少朋友一直跟他打聽萬華案的最新進展。

鄉林不動產表示，捷運萬大中和線預定2026年底完工，軌道經濟將是萬華房市的大利多。看好未來生活機能翻轉，不少買家看上高屋齡老舊透天及公寓的都更重建商機。

根據內政部實價登錄揭露資料，台北市萬華區今年1至3月不動產買賣交易件數共154件，其中公寓類的交易件數62件佔比即多達40.3%，且交易物件房齡普遍超過50年。

危老條例將於2027年5月31日屆期，國土署長吳欣修日前透露，預計將於明年提出《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案，在時程獎勵歸零後，未來不希望大家用「紙片屋」方式爭取容積獎勵，會改採以規模獎勵的方式。

對此，賴正鎰表示，內政部以規模獎勵取代時程獎勵，建商為爭取獎勵，勢必要擴大基地，萬華是北市老屋比例最高的行政區，近年房價快速上揚，去年的預售屋平均單價每坪108.2萬元，較2022年漲幅逾五成，漲幅為十二個行政區之冠，在此誘因下，他看好萬華區將成為北市都更規模與量能放大的區域。