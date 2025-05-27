最新六都房貸熱區出爐！前三名非雙北 台中市這區奪冠

2024年全台新增房貸案高達22.6萬件，年增近4萬件，創下近16年新高。根據台灣房屋彙整聯徵中心數據，核貸量最多的區域以台中市北屯區奪冠，全年核貸7898件、年增1868件，房貸量暴衝主因包括交屋潮、新青安等利多推升首購及換屋買氣。

六都前十大核貸熱區出爐，核貸量前三名依序為台中市北屯區、桃園市桃園區、桃園市中壢區，位於雙北蛋黃區的新北市板橋區排到第4名，有台積電話題的高雄市楠梓區則排行第9名；北台灣尤其火熱，光新北與桃園兩市就包辦前10名中的7個名額。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，桃園、新北擁有相對親民房價，又位於北北桃生活圈，成為「脫北族」首選，顯示市場與銀行對這些區域的信心明確。

台灣房屋觀察十大熱區平均鑑估房價均站上千萬元大關，其中新北市板橋區房貸壓力最高，平均貸款金額達1312萬元；而因台積電設廠帶動房市的高雄楠梓區，也擠入熱區行列，房貸壓力甚至與新北淡水區相當。

張旭嵐指出，熱門核貸區大致可分為三類，一是生活機能成熟的「市心蛋黃區」，如桃園藝文特區、板橋新板特區等，具備強勁買氣支撐；二是價格親民的「首購區」，如新北三重與淡水，吸引雙北首購族進場；三則為「建設紅利區」，如台中北屯與高雄楠梓，受惠重大開發案支撐房市表現。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，台中北屯之所以躍升榜首，關鍵在於建設題材密集，包括台中巨蛋、漢神洲際購物中心、水湳經貿園區、北屯國民運動中心等，加上市區最大開發區14期重劃區與機捷總站特區帶動人口與買氣，形成完整生活圈，吸引換屋與高資產族布局。

李家妮補充，2024年北屯新增房貸中，逾6成是屋齡3年內新大樓，顯示新興重劃區交屋潮明顯挹注房貸數量。單月移轉棟數甚至曾突破千棟，對區域房市熱度形成強力推升。