台灣鋼聯股東會／董座林明儒交棒、總座林才翔接掌 謝宗霖升任總座
台灣鋼聯（6581）27日召開股東會，並進行董事改選，董事長林明儒退休交棒，由現任總經理林才翔當選新任董事長。同時，總經理由廠長謝宗霖升任，管理處經理兼林琨傑升任協理。
林才翔表示，台灣鋼聯過去30年妥善資源化再利用超過281萭噸廢棄物，回收超過100萬噸氧化鋅，成為台灣循環經濟成功的案例之一，且受學者等外界的肯定，公司也會繼續努力。未來將從四大方向拓展台灣鋼聯新藍海策略，包括導入AI人工智慧的資訊系統以利精準投料、持續節能減碳、拓展再利用項目、推動多元化經營模式，實現穩健成長與永續發展。
股東會通過2024年財報承認案，台灣鋼聯去年合併營收23.78億元，年增17%；稅後淨利8.31億元，年增65%；每股盈餘7.47元，每股配發現金股利6元。
新任總經理謝宗霖學為成功大學環工系碩士，在中興工程、中聯資源、美商AECOM等公司服務逾10年，進入鋼聯後分別擔任職安經理、生產廠長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言