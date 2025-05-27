台灣商業聯合總會張平沼榮譽理事長 獲頒臺北大學名譽法學博士學位

台灣商業聯合總會榮譽理事長張平沼5月24日獲國立臺北大學頒授名譽法學博士學位，表彰其在法律、商界、兩岸關係及對母校的卓越貢獻。頒授儀式在李承嘉校長、法學院院長侯岳宏等師長見證下於臺北大學2025年畢業典禮舉行，吸引各界好友到場觀禮與祝賀。對於這份殊榮，張平沼在致詞時表示，內心充滿感激與感動！這不但是對他過去努力的肯定，更是未來責任的期許。

張平沼現為燿華企業集團總裁，1939年出生於高雄，屏東師範學校畢業後曾任教職，其後於中興大學法商學院法律系（現臺北大學法律學系）畢業，並通過司法官高等考試，曾任彰化、新竹、台中地方法院法官及襄閱主任檢察官。1976年，他投身實業，響應當時行政院長蔣經國推動十大建設的規劃，投資興建台中港倉儲裝卸公司，對台中港的建設與營運及後續的國家經濟發展貢獻卓著。

張平沼曾經擔任三屆立法委員，積極推動財政及勞工相關法案，對台灣金融秩序的建立貢獻良多。在兩岸事務方面，他於1989年首創「海峽兩岸商務協調會」，並促成兩岸經貿協議的簽訂，為兩岸經貿交流奠定基礎。他亦長期關懷社會，創立台灣商業聯合總會，促進中小企業的產業發展。

張平沼與臺北大學淵源深厚，曾任校友總會理事長，同時為國立臺北大學傑出校友，他對校務的發展有具體貢獻，包括：（一）協助三峽校區徵收；（二）長期支持校友總會，凝聚校友力量；（三）捐贈櫻花打造「心湖櫻花步道」；（四）支持法律學院發展，充分發揮回饋母校的精神。

張平沼致詞時表示，除了特別感謝母校和師長們的栽培與教導，讓他在不同的人生階段能夠游刃有餘，成就今日的自己。也鼓勵畢業生要發揮「全力以赴」的精神，永不懈怠。最後，他不忘祝福母校校務蒸蒸日上，永續輝煌，也祝現場的每一位與會人士身體健康、平安幸福。