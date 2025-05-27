快訊

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

麥當勞買一送一！冰炫風、蛋捲冰淇淋優惠 得來速、歡樂送省錢攻略曝光

台灣商業聯合總會張平沼榮譽理事長 獲頒臺北大學名譽法學博士學位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
燿華企業集團會長張平沼名譽法學博士（左）與國立台北大學李承嘉校長（燿華企業集團/提供）
燿華企業集團會長張平沼名譽法學博士（左）與國立台北大學李承嘉校長（燿華企業集團/提供）

台灣商業聯合總會榮譽理事長張平沼5月24日獲國立臺北大學頒授名譽法學博士學位，表彰其在法律、商界、兩岸關係及對母校的卓越貢獻。頒授儀式在李承嘉校長、法學院院長侯岳宏等師長見證下於臺北大學2025年畢業典禮舉行，吸引各界好友到場觀禮與祝賀。對於這份殊榮，張平沼在致詞時表示，內心充滿感激與感動！這不但是對他過去努力的肯定，更是未來責任的期許。

張平沼現為燿華企業集團總裁，1939年出生於高雄，屏東師範學校畢業後曾任教職，其後於中興大學法商學院法律系（現臺北大學法律學系）畢業，並通過司法官高等考試，曾任彰化、新竹、台中地方法院法官及襄閱主任檢察官。1976年，他投身實業，響應當時行政院長蔣經國推動十大建設的規劃，投資興建台中港倉儲裝卸公司，對台中港的建設與營運及後續的國家經濟發展貢獻卓著。

張平沼曾經擔任三屆立法委員，積極推動財政及勞工相關法案，對台灣金融秩序的建立貢獻良多。在兩岸事務方面，他於1989年首創「海峽兩岸商務協調會」，並促成兩岸經貿協議的簽訂，為兩岸經貿交流奠定基礎。他亦長期關懷社會，創立台灣商業聯合總會，促進中小企業的產業發展。

張平沼與臺北大學淵源深厚，曾任校友總會理事長，同時為國立臺北大學傑出校友，他對校務的發展有具體貢獻，包括：（一）協助三峽校區徵收；（二）長期支持校友總會，凝聚校友力量；（三）捐贈櫻花打造「心湖櫻花步道」；（四）支持法律學院發展，充分發揮回饋母校的精神。

張平沼致詞時表示，除了特別感謝母校和師長們的栽培與教導，讓他在不同的人生階段能夠游刃有餘，成就今日的自己。也鼓勵畢業生要發揮「全力以赴」的精神，永不懈怠。最後，他不忘祝福母校校務蒸蒸日上，永續輝煌，也祝現場的每一位與會人士身體健康、平安幸福。

燿華 櫻花 北大

延伸閱讀

「棄醫從政」數十年未變！賴總統提3使命確保國家生存發展

影／反廢死公投遭否決 被害家屬痛批：書讀到哪去?

端午節前 軍友社榮譽理事長向國軍先烈致敬

陸軍本島戰備等級最高單位 軍友社榮譽理事長端午送暖

相關新聞

富邦媒股東會／董事長蔡明忠：關稅戰引全球經貿變動 三大面向因應

台灣最大電商momo富邦媒（8454）27日上午舉行股東會。富邦媒董事長蔡明忠表示，去年面對大環境變動，仍交出「雖不滿意...

台泥股東會 張安平：AI產業也需要台泥

台灣水泥股份有限公司上午舉行股東常會，由董事長張安平、總經理程耀輝帶領公司幹部主持，張安平報告業務概況時提到，現今AI產...

輝達進駐北士科、學區宅引關注 這校親民交易最熱

輝達（NVIDIA）宣布在北士科設立海外總部，永慶房產集團盤點周邊七所額滿小學、知名國際學校一公里內成交資料，去年以「薇...

鄉林完成萬華2千坪都更整合 董座賴正鎰：萬大線提前反應

全國商總榮譽理事長、鄉林集團（5531）董事長賴正鎰表示，鄉林20年前就投入萬華都更布局，終於完成華中段達2,125坪的...

最新六都房貸熱區出爐！前三名非雙北 台中市這區奪冠

2024年全台新增房貸案高達22.6萬件，年增近4萬件，創下近16年新高。根據台灣房屋彙整聯徵中心數據，核貸量最多的區域...

不得為商業用途 小三通入境勿攜超量菸酒及大陸乾香菇

端午連假將近，又是民眾出國往返的高峰。高雄關表示，自今年1月至4月查獲小三通入境旅客攜帶超量捲菸匿未申報查扣案件計16件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。