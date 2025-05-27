大豐電股東會／每股配3.2元股息 看好寬頻業務動能

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）27日股東會通過每股配發現金股利3.2元，包含盈餘分派3.04元及資本公積分派0.16元，大豐電看好，今年寬頻業務將持續成長。

大豐電2024年合併營業收入達21.19億元，連續六個年度營收突破20億；其中寬頻收入達8.08億元，較去年同期成長17.6%；稅後純益達5.32億元，每股稅後純益為3.59元。

大豐電董事長張銘志表示，近年大豐持續推動寬頻業務發展，拓展「大大寬頻」品牌覆蓋率，以高品質的產品與服務，名列前茅的客服滿意度，廣受消費者好評。

張銘志表示，2024年大豐電「大大寬頻」用戶達到17.38萬戶，年增長近1.7萬戶，已連續五年成長率超過10%，寬頻滲透率突破80%，並持續成長中，且申裝高於360M頻寬用戶數共約7.4萬戶，占整體寬頻戶43%。

大豐電指出，加強透過KOL與社群行銷，與知名棒球隊合作品牌宣傳活動，大大提升年輕族群對「大大寬頻」品牌認知及心占率。

大豐電總經理劉登榮表示，大豐身為多媒體平台運營商，必須在核心技術持續創新及精進，才能穩定地提供消費者更為多元、新穎的服務，「目前我們著眼建置100G以上核心網路頻寬，依用戶需求推廣4K雙模機上盒，並整合影視產業資源，打造智慧便捷的居家娛樂體驗環境」。

儘管消費者收視習慣轉變，大豐電表示，即時掌握銜接新世代需求的重點在於快速和彈性，今年將推出支援Netflix、BUBU英文網等OTT、教育、娛樂類型服務的新世代雙模機上盒，提供收視、學習、休閒的彈性選擇。另外為了迎接AI時代帶來的變革，以及可預見的大量傳輸與雲端資料庫需求，「我們已積極布署核心網路頻寬，擴大業務合作面向，在AI浪潮下穩固關鍵基礎設施地位，持續創高營收」。

大豐電發言人劉家君表示，面對數位匯流及AI時代的挑戰，持續致力於開創多元化及新穎的產品及服務，以在瞬息萬變的產業氛圍中穩步前進。在現任董事及獨立董事的協助下，大豐電過去三個年度表現亮眼；此次改選擬再次延攬前亞太電信董事長兼總經理陳鵬、海霸王暨城市商旅集團董事長莊自立、龍巖集團策略長Lin Su-Chien等各界專業人士擔任董事及獨立董事，為團隊營運方向提供多面向而寶貴的建議。

此外，大豐電表示，身為本土企業一份子，深耕台灣，關懷社會，在今年3月間透過大大數位慈善基金會籌辦串聯雙北、桃、竹、苗、台中及高雄七地縣市政府的「大大攜手 讓愛延續」捐血「家」年華活動，總共匯集將近13,568萬袋的血量，為血庫舒緩庫存不足的危機，以企業的力量，讓愛延續；未來也將持續投入公益，為社會打造善的循環。