不得為商業用途 小三通入境勿攜超量菸酒及大陸乾香菇

端午連假將近，又是民眾出國往返的高峰。高雄關表示，自今年1月至4月查獲小三通入境旅客攜帶超量捲菸匿未申報查扣案件計16件，查扣捲菸共50.6條（計1萬120支），累計裁罰金額計新臺幣4萬9,000元；小三通入境旅客申報超量大陸地區乾香菇待由該關銷燬案件數計1,492件，總重合計3,768.7公斤。

高雄關進一步表示，小三通入境旅客攜帶自用物品免稅額度為菸品僅限於捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅、酒類1.5公升（不限瓶數），但未開放進口之大陸地區酒類限量仍維持1公升，大陸農產品單項不能超過1.2公斤，總量則不能超過6公斤，至於乾香菇等管制品，每人限量為1公斤。超量攜帶且匿未向海關申報者，將依海關緝私條例第39條規定論處，沒入貨物並得處貨價3倍以下之罰鍰。

高雄關呼籲，小三通入境旅客如有攜帶行李物品超出免稅、管制或其他應申報事項，於入境時應主動走紅線檯向海關申報，並注意攜帶菸、酒及限量大陸農產品，應以自用為限，入境後切勿轉作商銷用途，以免觸法。