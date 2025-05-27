裕民副董徐國安談首度主持股東會：身為子女要替父親分擔責任

裕民（2606）副董事長徐國安在股東會後的記者會，分享首度主持股東會的心得，他表示對於裕民的經營團隊很有信心，主持股東會一點都不會緊張。

徐國安分享「父親很想出席這個活動，要讓健康恢復得更好，只好缺席這場活動，身為子女只能盡全力去做」。

徐國安進一步指出，「父親對於接班的訓練是很紮實，所以主持首場股東會並不會緊張，團隊把資料都準備得很好，裕民的團隊非常強勁」。作為一家公司，裕民的營運規劃完整，能為股東賺取穩定報酬。

徐國安的叔叔也是亞泥（1102）副董事長徐旭平讚美徐國安，原本就是學財經，對於經營理念很有想法，今日股東會表現得很好。

對於散裝船的市場展望，裕民總經理王書吉表示，俄烏戰爭總有一天要結束，龐大的災後需求不會消失，裕民要不斷地強化競爭力，進行船舶淘汰換新，在市場需求出籠時，立即掌握商機。

現有散裝船舶推估超過15–20年船齡船舶約25%，在全球新海洋環保政策下，這類老舊船舶已不符合法規要求，將逐漸退出市場；再加上之前因為多數航商對散裝船市場信心不足，新船訂單也在歷史低點， 新船訂單為60年來的新低，多數資源轉向貨櫃船與LNG船，使得散裝船的建造動能受限。