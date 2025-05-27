快訊

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

麥當勞買一送一！冰炫風、蛋捲冰淇淋優惠 得來速、歡樂送省錢攻略曝光

裕民副董徐國安談首度主持股東會：身為子女要替父親分擔責任

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕民副董事長徐國安分享首度主持股東會的心得，對於裕民的經營團隊很有信心，身為子女要替父親分擔責任。黃淑惠攝
裕民副董事長徐國安分享首度主持股東會的心得，對於裕民的經營團隊很有信心，身為子女要替父親分擔責任。黃淑惠攝

裕民（2606）副董事長徐國安股東會後的記者會，分享首度主持股東會的心得，他表示對於裕民的經營團隊很有信心，主持股東會一點都不會緊張。

徐國安分享「父親很想出席這個活動，要讓健康恢復得更好，只好缺席這場活動，身為子女只能盡全力去做」。

徐國安進一步指出，「父親對於接班的訓練是很紮實，所以主持首場股東會並不會緊張，團隊把資料都準備得很好，裕民的團隊非常強勁」。作為一家公司，裕民的營運規劃完整，能為股東賺取穩定報酬。

徐國安的叔叔也是亞泥（1102）副董事長徐旭平讚美徐國安，原本就是學財經，對於經營理念很有想法，今日股東會表現得很好。

對於散裝船的市場展望，裕民總經理王書吉表示，俄烏戰爭總有一天要結束，龐大的災後需求不會消失，裕民要不斷地強化競爭力，進行船舶淘汰換新，在市場需求出籠時，立即掌握商機。

現有散裝船舶推估超過15–20年船齡船舶約25%，在全球新海洋環保政策下，這類老舊船舶已不符合法規要求，將逐漸退出市場；再加上之前因為多數航商對散裝船市場信心不足，新船訂單也在歷史低點， 新船訂單為60年來的新低，多數資源轉向貨櫃船與LNG船，使得散裝船的建造動能受限。

對於下半年展望， 雖然2025年可能整體表現不如2024年，但隨著老船退出與新船建造的真空期，供給壓力將降低，有望帶動改善； 認為下半年可能會是轉折點，業者也將逐漸面對與化解這些難題。

裕民副董事長徐國安（右）、裕民總經理王書吉（左）。黃淑惠攝
裕民副董事長徐國安（右）、裕民總經理王書吉（左）。黃淑惠攝

裕民 股東會 國安

延伸閱讀

美智庫：共軍研究俄烏戰爭 認定美國無法打持久戰

裕民股東會／副董事長徐國安首次主持股東會

川普開轟俄烏！批普亭「瘋了」嗆澤倫斯基「開口就惹麻煩」

談接班規劃 徐旭東：不是姓徐就可以、要看本事

相關新聞

富邦媒股東會／董事長蔡明忠：關稅戰引全球經貿變動 三大面向因應

台灣最大電商momo富邦媒（8454）27日上午舉行股東會。富邦媒董事長蔡明忠表示，去年面對大環境變動，仍交出「雖不滿意...

台泥股東會 張安平：AI產業也需要台泥

台灣水泥股份有限公司上午舉行股東常會，由董事長張安平、總經理程耀輝帶領公司幹部主持，張安平報告業務概況時提到，現今AI產...

輝達進駐北士科、學區宅引關注 這校親民交易最熱

輝達（NVIDIA）宣布在北士科設立海外總部，永慶房產集團盤點周邊七所額滿小學、知名國際學校一公里內成交資料，去年以「薇...

鄉林完成萬華2千坪都更整合 董座賴正鎰：萬大線提前反應

全國商總榮譽理事長、鄉林集團（5531）董事長賴正鎰表示，鄉林20年前就投入萬華都更布局，終於完成華中段達2,125坪的...

最新六都房貸熱區出爐！前三名非雙北 台中市這區奪冠

2024年全台新增房貸案高達22.6萬件，年增近4萬件，創下近16年新高。根據台灣房屋彙整聯徵中心數據，核貸量最多的區域...

不得為商業用途 小三通入境勿攜超量菸酒及大陸乾香菇

端午連假將近，又是民眾出國往返的高峰。高雄關表示，自今年1月至4月查獲小三通入境旅客攜帶超量捲菸匿未申報查扣案件計16件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。