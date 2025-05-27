冠德建設股東會 董事長馬志綱：外在因素多 為競爭優勢做好準備
冠德建設上午舉行股東會，冠德董事長馬志綱、冠德總經理張勝安出席。冠德建設2024年稅後純益達55.5億元、大賺一個資本額，更較2023年23.95億元激增1.3倍，每股稅後純益（EPS）約達10.25元。
冠德建設董事會決議每股擬配發3.1元現金、1元股票，合計配出4.1元股利。針對股東質疑利率走向等問題，是否會影響今年的獲利，董事長馬志綱表示房地產景氣變動太快，外在因素多，為競爭優勢做好準備。
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