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冠德建設股東會 董事長馬志綱：外在因素多 為競爭優勢做好準備

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
冠德建設上午舉行股東會，冠德董事長馬志綱（左）、冠德總經理張勝安（右）出席。記者曾學仁／攝影
冠德建設上午舉行股東會，冠德董事長馬志綱（左）、冠德總經理張勝安（右）出席。記者曾學仁／攝影

冠德建設上午舉行股東會，冠德董事長馬志綱、冠德總經理張勝安出席。冠德建設2024年稅後純益達55.5億元、大賺一個資本額，更較2023年23.95億元激增1.3倍，每股稅後純益（EPS）約達10.25元。

冠德建設董事會決議每股擬配發3.1元現金、1元股票，合計配出4.1元股利。針對股東質疑利率走向等問題，是否會影響今年的獲利，董事長馬志綱表示房地產景氣變動太快，外在因素多，為競爭優勢做好準備。

冠德建設上午舉行股東會，冠德董事長馬志綱（圖）出席。記者曾學仁／攝影
冠德建設上午舉行股東會，冠德董事長馬志綱（圖）出席。記者曾學仁／攝影
冠德建設上午舉行股東會，冠德董事長馬志綱（左）、冠德總經理張勝安（右）出席。記者曾學仁／攝影
冠德建設上午舉行股東會，冠德董事長馬志綱（左）、冠德總經理張勝安（右）出席。記者曾學仁／攝影

董事長 股東會

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