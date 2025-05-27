快訊

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

麥當勞買一送一！冰炫風、蛋捲冰淇淋優惠 得來速、歡樂送省錢攻略曝光

寶雅股東會／每股配發股利23.1元 今年強推自有品牌

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
寶雅總經理陳宗成27日出席股東會。寶雅/提供
寶雅總經理陳宗成27日出席股東會。寶雅/提供

寶雅（5904）27日召開股東會，會中通過配發每股現金股息23元及配股票股利0.1元。寶雅表示，未來持續以「穩健經營、創新前行」為本，深化顧客黏著度與生活共感，從展店選址、自有品牌、數位升級到物流永續，全方位升級消費者體驗。

寶雅去年營收236億元，年增7.0%，稅後純益28.04億元，年增11.0%，每股純益26.74元。今年第1季營收63億元，年增7.2%，稅後純益7.85億元，年增12%，每股純益7.48元。寶雅表示，將持續展店，藉由美妝、居家、一般店型擴大市占率，並持續優化品類及加速數位布局，提升消費者體驗。

深耕在地展店策略 多元店型貼近消費者生活

寶雅持續深化「深耕在地、靈活選址」的展店策略，根據各區域的消費結構、生活型態與人口特性進行精準評估與規劃，不僅在商品組合與陳列上展現差異化，更讓每一家門市都成為當地居民日常生活中不可或缺的一部分。為因應多元化的消費需求，寶雅現已發展出三大店型，分別為品項齊全、滿足全客層需求的寶雅一般店；專為愛美族群打造、主打彩妝保養、時尚小物等品類的POYA Beauty美妝專門店；以及聚焦居家生活風格、從收納、清潔到療癒小物一應俱全的寶雅居家專門店。三種店型不僅展現寶雅靈活而敏銳的市場應變能力，更實踐品牌陪伴消費者各種生活情境的願景。今年展店仍將穩步前進，持續優化門市效能、強化營運體質，「寶雅」成為人們生活中最熟悉也最期待的日常風景。

數位整合加速零售升級 實體與數位打造無縫購物旅程

面對實體與電商雙重挑戰，寶雅積極投入數位轉型，優化「POYA APP」、「POYA Pay」、「自助結帳機」等應用，提升購物流程便利性。無論是到店取貨、線上選購或社群運用，全方位強化及提升顧客體驗。

自有品牌再進化 滿足消費多元精緻需求

寶雅自有品牌涵蓋穿搭飾品、機能襪品、居家生活、個人清潔、健康輕食與美麗飲食等多元面向，精準回應現代消費者的全方位需求。從時尚感十足的 POYA Chic 配件、舒適的 POYA COZY 生活備品，到旅用貼心的 POYA WAY織品與 POYA HOMEY 居家生活小物，再延伸至兼顧美味與健康的 POYA CHILL 輕食系列、設計與機能兼具的 POYA SHINE2U造型單品，以及主打純淨天然、低卡輕負擔的 POYA PURE+ 美在管蒟蒻凍，每一個品牌都展現寶雅「從日常中創造驚喜」的精神，打造高質感、具風格、又貼近生活的專屬選品。自有品牌已成寶雅經營核心之一，展現高CP值與風格設計感，強化品牌辨識度。

應對挑戰 科技輔助服務創造雙贏

面對缺工與成本上升等外部挑戰，寶雅持續優化人力資源配置並導入自動化系統，透過自助結帳等技術，提升營運效率與顧客體驗，打造穩定成長的組織基礎。

投入永續物流策略 ESG融入每日運作

在物流優化上，寶雅已計畫導入循環箱、減量包裝與環保材質，打造更永續的供應鏈機制，兼顧效率與企業責任。未來將持續以「以顧客為中心」為經營核心，並結合數位轉型與ESG實踐，推動商品創新、自有品牌升級與顧客服務優化。期許不只作為高CP值商品提供者，更是每位消費者生活中最貼心的夥伴。

消費 寶雅

延伸閱讀

醫療永續與智慧轉型新趨勢 300名產官學專家弘光科大探討

商業興觀點／數位轉型 企業競爭利器

《壞小孩契約》紫金陳小說日影版 《隱密的角落》邪惡值再升級

立碁 強化技術研發升級

相關新聞

富邦媒股東會／董事長蔡明忠：關稅戰引全球經貿變動 三大面向因應

台灣最大電商momo富邦媒（8454）27日上午舉行股東會。富邦媒董事長蔡明忠表示，去年面對大環境變動，仍交出「雖不滿意...

台泥股東會 張安平：AI產業也需要台泥

台灣水泥股份有限公司上午舉行股東常會，由董事長張安平、總經理程耀輝帶領公司幹部主持，張安平報告業務概況時提到，現今AI產...

輝達進駐北士科、學區宅引關注 這校親民交易最熱

輝達（NVIDIA）宣布在北士科設立海外總部，永慶房產集團盤點周邊七所額滿小學、知名國際學校一公里內成交資料，去年以「薇...

鄉林完成萬華2千坪都更整合 董座賴正鎰：萬大線提前反應

全國商總榮譽理事長、鄉林集團（5531）董事長賴正鎰表示，鄉林20年前就投入萬華都更布局，終於完成華中段達2,125坪的...

最新六都房貸熱區出爐！前三名非雙北 台中市這區奪冠

2024年全台新增房貸案高達22.6萬件，年增近4萬件，創下近16年新高。根據台灣房屋彙整聯徵中心數據，核貸量最多的區域...

不得為商業用途 小三通入境勿攜超量菸酒及大陸乾香菇

端午連假將近，又是民眾出國往返的高峰。高雄關表示，自今年1月至4月查獲小三通入境旅客攜帶超量捲菸匿未申報查扣案件計16件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。