寶雅股東會／每股配發股利23.1元 今年強推自有品牌

寶雅（5904）27日召開股東會，會中通過配發每股現金股息23元及配股票股利0.1元。寶雅表示，未來持續以「穩健經營、創新前行」為本，深化顧客黏著度與生活共感，從展店選址、自有品牌、數位升級到物流永續，全方位升級消費者體驗。

寶雅去年營收236億元，年增7.0%，稅後純益28.04億元，年增11.0%，每股純益26.74元。今年第1季營收63億元，年增7.2%，稅後純益7.85億元，年增12%，每股純益7.48元。寶雅表示，將持續展店，藉由美妝、居家、一般店型擴大市占率，並持續優化品類及加速數位布局，提升消費者體驗。

深耕在地展店策略 多元店型貼近消費者生活

寶雅持續深化「深耕在地、靈活選址」的展店策略，根據各區域的消費結構、生活型態與人口特性進行精準評估與規劃，不僅在商品組合與陳列上展現差異化，更讓每一家門市都成為當地居民日常生活中不可或缺的一部分。為因應多元化的消費需求，寶雅現已發展出三大店型，分別為品項齊全、滿足全客層需求的寶雅一般店；專為愛美族群打造、主打彩妝保養、時尚小物等品類的POYA Beauty美妝專門店；以及聚焦居家生活風格、從收納、清潔到療癒小物一應俱全的寶雅居家專門店。三種店型不僅展現寶雅靈活而敏銳的市場應變能力，更實踐品牌陪伴消費者各種生活情境的願景。今年展店仍將穩步前進，持續優化門市效能、強化營運體質，「寶雅」成為人們生活中最熟悉也最期待的日常風景。

數位整合加速零售升級 實體與數位打造無縫購物旅程

面對實體與電商雙重挑戰，寶雅積極投入數位轉型，優化「POYA APP」、「POYA Pay」、「自助結帳機」等應用，提升購物流程便利性。無論是到店取貨、線上選購或社群運用，全方位強化及提升顧客體驗。

自有品牌再進化 滿足消費多元精緻需求

寶雅自有品牌涵蓋穿搭飾品、機能襪品、居家生活、個人清潔、健康輕食與美麗飲食等多元面向，精準回應現代消費者的全方位需求。從時尚感十足的 POYA Chic 配件、舒適的 POYA COZY 生活備品，到旅用貼心的 POYA WAY織品與 POYA HOMEY 居家生活小物，再延伸至兼顧美味與健康的 POYA CHILL 輕食系列、設計與機能兼具的 POYA SHINE2U造型單品，以及主打純淨天然、低卡輕負擔的 POYA PURE+ 美在管蒟蒻凍，每一個品牌都展現寶雅「從日常中創造驚喜」的精神，打造高質感、具風格、又貼近生活的專屬選品。自有品牌已成寶雅經營核心之一，展現高CP值與風格設計感，強化品牌辨識度。

應對挑戰 科技輔助服務創造雙贏

面對缺工與成本上升等外部挑戰，寶雅持續優化人力資源配置並導入自動化系統，透過自助結帳等技術，提升營運效率與顧客體驗，打造穩定成長的組織基礎。

投入永續物流策略 ESG融入每日運作

在物流優化上，寶雅已計畫導入循環箱、減量包裝與環保材質，打造更永續的供應鏈機制，兼顧效率與企業責任。未來將持續以「以顧客為中心」為經營核心，並結合數位轉型與ESG實踐，推動商品創新、自有品牌升級與顧客服務優化。期許不只作為高CP值商品提供者，更是每位消費者生活中最貼心的夥伴。