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裕民股東會／副董事長徐國安首次主持股東會

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕民副董事長徐國安首次主持股東會（記者邱馨儀／攝）
裕民副董事長徐國安首次主持股東會（記者邱馨儀／攝）

裕民航運（2606）27日股東會，由副董事長徐國安主持，會中通過2024年度財報、現金股利及第20屆董事改選。徐國安強調，裕民將繼續聚焦於淨零轉型與全球佈局，並將強化營運韌性與資本報酬，為股東創造可持續的長期回報。

裕民股東會因董事長徐旭東感冒，由徐國安主持。2024年裕民合併營收163.43億元，稅後淨利46.81億元，每股盈餘達5.54元。會議決議每股配發現金股利3.2元，延續高配息政策，展現穩健財務結構下回饋股東的承諾。截至目前，累計未分配盈餘與法定盈餘公積合計達200.18億元，折合每股可分配盈餘23.69元，為穩定配息奠定堅實基礎。

裕民指出，在全球政經局勢持續動盪的背景下，裕民航運展現卓越韌性與靈活調適能力。根據國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，2025年全球經濟成長率自原估3.3%下修至2.8%；Clarksons資料亦顯示，全球海運貿易延噸海浬成長率為-0.4%，反映乾散貨需求疲弱，煤炭運輸亦因減碳趨勢而受限。

儘管如此，鋼鐵需求仍具支撐動能。世界鋼鐵協會預估2025年全球鋼鐵需求將年增1.2%，主要受惠於新興市場基礎建設與都市化帶動。幾內亞西芒度鐵礦已於今年開始投產，預計2027年前年產能可達1.2億噸；Vale也計畫至2030年將年產鐵礦量自3.2億噸提升至3.6億噸以上，為海岬型船市場注入穩定需求。

供給方面則相對緊縮。新船訂單率與船隊成長率分別僅為10%與3%，處於歷史低點，加上超過25%的現役船舶船齡逾15年，受脫碳法規驅動，汰舊換新腳步將加快。自2016年以來，全球船舶平均航速已下降約8%，有效抑制總運力成長。整體而言，供需結構正逐步改善，未來展望相對樂觀。

儘管2025年首季BDI與主力船型日租明顯回落，Clarksons預估全年乾散貨需求僅小幅成長0.1%。裕民憑藉高效船隊運營與即期／長約靈活配置，持續維持運力稼動與獲利穩定，並積極拓展鋁土礦、肥料等具成長潛力的貨種，提升市場競爭力。

針對中美貿易限制、美國擬課港口費、紅海危機與能源運距拉長等短期不確定因素，裕民採取審慎因應策略，並透過燃油長約鎖定成本、將碳策略納入營運決策，有效管理油價波動與環保法規所帶來的風險，持續穩健航行於全球變局中。

裕民 股東會

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