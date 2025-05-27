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可成股東會／董事選舉結果出爐 公司派七席全勝

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

金屬機殼廠可成（2474）27日召開股東會，並改選董事，總計選出四席董事、三席獨董，最終選舉結果出爐，由公司派提名的七席董事候選人全數當選。

可成本次董事候選人包含可成科技董事長洪水樹、總經理洪天賜、永昱投資提名的郭素惠、現任董事雷孟桓等；獨立董事候選人則提名曾文哲、梁從主以及詹文雄等人。

其中，雷孟桓為醫學專業背景，曾任台大醫院主治醫師及羅東博愛醫院副院長，現為可成董事及羅東博愛醫院決策委員，具備醫療決策與公益治理經驗，以及深厚的醫界人脈網絡。

曾文哲曾任勤業眾信會計師事務所稅務部執行副總，並擔任多家上市公司獨立董事與審計、薪酬委員，深諳財稅法規與內稽內控；梁從主現任成功大學特聘教授，並擔任國科會電力學門召集人，熟稔前瞻科技發展趨勢與跨領域技術應用。

至於詹文雄則具備國際資本市場及高科技產業背景，曾任國票華頓投信副總，現為新應材董事長兼執行長，亦為多家科技公司董事及獨立董事，並在科技產業、企業併購、創業投資等領域擁有20餘年深厚經驗，熟悉半導體與材料產業鏈，將協助可成在轉型升級與跨國布局中掌握機會。

郭素惠則具備紮實的產業與經營經驗，現任威致鋼鐵（2028）董事長兼總經理。可成指出，她的加入有助於強化可成董事會的決策厚度，並彰顯公司對女性領導力與多元價值的尊重與實踐。

董事長 可成

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