台泥股東會／總經理程耀輝：若無綠能與國際布局 營收恐停滯

台泥（1101）27日召開股東會，總經理程耀輝表示，台泥若未及時啟動能源事業與跨區域投資，公司在2024年的營收可能僅止於840億元，與八年前相仿，證明面對變局之際，「停滯才是最大的風險，轉型才是唯一出路」。

程耀輝以《面對變局 砥礪前行》為題，報告台泥過去八年國際化與能源轉型的成果，並展望新能源事業的關鍵布局。

程耀輝表示，2016年台泥合併營收896億元，2024年已突破1,546億元，成長幅度近73%。這場營收超過千億的增幅，並非一時機運，而是來自於長達八年的國際布局與策略轉型。

程耀輝指出，當2016年同業猶沈浸在大陸基建狂歡時，張安平已洞見兩大歷史拐點，大陸人均水泥消費量將從人均1,600公斤進入長期下行的滑坡；而高階三元電池及儲能需求將以高速複合成長率奔向未來。

台泥因而啟動了減碳增綠的長期變革之旅。大陸水泥人均消費量在2024年降到了1,300公斤，行業預估2030年還可能降至1,000公斤以下；全球三元電池及儲能需求在2030年將達到400GWh及500GWh，正驗證了當年趨勢轉折之前的判斷與行動。

除了營收攀升，台泥在財務結構上也同步壯大。截至2024年底，合併總資產達5,930億元，股東權益突破3,080億元，雙雙較2016年翻倍。EBITDA來到歷史新高的450億元，毛利率維持33%的高水位，呈現穩健的經營績效。公司持續秉持財務紀律原則，八年來持續維持EBITDA高於資本支出，並以自有現金擴張企業版圖，避免高槓桿風險。

在股東報酬方面，程耀輝指出，自2016年至今，台泥已累計發放超過1,000億元現金股利。即便在大幅投資新能源的同時，2024年現金水位仍穩健超過1,300億元，顯示公司具備同時兼顧轉型、報酬與安全邊際的財務實力。

此外，台泥淨負債與EBITDA的比值從過往高峰3.8倍降至1.5倍，持續維持BBB-的投資等級信評，為未來擴張與周期波動提供穩固緩衝。

能源轉型則是台泥近年發展的另一個核心。耀輝表示，台泥自2020年起進入再生能源、儲能與充電站領域，2024年新能源事業正式轉盈，EBITDA毛利率達14%，全年營收突破百億元。

大陸水泥事業一年將近300億元的EBITDA，下滑到這兩年的四、五十億元，毛利率16%；台灣水泥事業EBITDA毛利率雖逐年提升至21%，但絕對金額也僅五、六十億元，補不足缺口。

2018年投資土耳其OYAK水泥40%，當年EBITDA總金額僅新台幣2億元，曾受到質疑；2019年完成葡萄牙CIMPOR的併購後，EBITDA毛利率逐漸提升至30%左右，絕對金額也擴增至180億元等值，這不僅是簡單的區域替代，更是全球產能矩陣的重構。

程耀輝表示，展望2025年，台泥預計綠電年發電量將突破1億4,200萬度，可以供應3.4個家庭一整年的用電量。全球儲能裝置容量也將約達到2GWh，能在緊急情況下為大約17萬戶家庭提供一整天的電力。整體來看，新能源仍處於經營播種期，還需要時間才能茁壯。

台泥以低碳水泥專業切入儲能，以超高性能混凝土製成的EnergyArk儲能櫃，再結合這幾年在電池及儲能電力累積的實戰經驗，不只是技術創新，更是回應未來城市對穩定電力需求的具體行動。

在水泥廠場域，EnergyArk發揮高度綜效：利用既有土地與電力設施優勢，搭配高用電特性，台泥成功部署超過800MWh的儲能系統，涵蓋台灣與大陸五個廠區，平均EBITDA毛利率超過70%。

另一方面，在快充站，EnergyArk成為穩定供電的「電力緩衝器」，目前已在台灣、大陸與歐洲完成超過1,000座站點、3,500個充電點，2025年前將建置70座EnergyArk快充站。

程耀輝強調，去年地震雖帶來短期衝擊，驗證企業必須具備抗災能力與系統韌性。而地緣動盪、氣候災變與市場修正，也印證企業治理與永續經營的重要性。未來，台泥將持續以低碳建材、能源科技與AI應用為核心動能，打造能穿越經濟周期的綠色企業，為全球城市與股東帶來長期且穩健的成長價值。