台幣再升值！富邦媒董事長蔡明忠：升值應緩步 給廠商緩衝
台幣連續兩天升破30元，來到2字頭。富邦媒（8454）董事長蔡明忠27日在股東會後表示，由於台灣對美國有龐大的順差，加上進入關稅貿易談判時期，新台幣升值的壓力是必然的，而升值的幅度與時間，取決於市場供需狀況。他表示，升值在預期內，但希望新台幣能緩步升值，讓廠商有時間因應，避免措手不及。
他表示，因為新台幣升值在預期心理內，因此也要避免一窩蜂換匯，先前的急升某些程度也是反應大家搶著換匯的結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言