台幣再升值！富邦媒董事長蔡明忠：升值應緩步 給廠商緩衝

台幣連續兩天升破30元，來到2字頭。富邦媒（8454）董事長蔡明忠27日在股東會後表示，由於台灣對美國有龐大的順差，加上進入關稅貿易談判時期，新台幣升值的壓力是必然的，而升值的幅度與時間，取決於市場供需狀況。他表示，升值在預期內，但希望新台幣能緩步升值，讓廠商有時間因應，避免措手不及。

他表示，因為新台幣升值在預期心理內，因此也要避免一窩蜂換匯，先前的急升某些程度也是反應大家搶著換匯的結果。