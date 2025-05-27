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富邦媒股東會／董座蔡明忠：GDP 影響消費 momo 下半年還要加油

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）27日舉行股東會，富邦媒董事長蔡明忠表示，去年「雖不滿意但可接受」，電商滲透率在台灣仍不到15%，還有努力的空間，至少可以先達到20%。不過今年最大變數是川普的關稅政策，影響GDP和消費意願，富邦媒今年下半年還要加油。

蔡明忠觀察，各機構普遍預估今年GDP表現不佳，消費力道可能減弱 。關稅談判和匯率波動等因素，也可能使大家對景氣看法保守，影響內需，今年追求經濟穩定應該是政府和產業的重要目標，雖然台灣電商以內需為主，受匯率和關稅的影響較小，但他也提醒，經濟不穩定可能導致消費信心下降，對整體零售業包括電商都會有心理層面的影響 。

蔡明忠說，台灣電商滲透率仍低，未來成長可期 。他提到，他朋友對上午九點45分下單，下午四點收到覺得印象深刻，但這其實已經是momo配送出貨的日常，也顯示台灣電商仍有開發新客群的潛力 。但疫情後實體消費復甦，加上出國旅遊潮，也使電商產業成長趨緩。

他也指出，跨境電商也是一大挑戰，因為台灣對小額包裹進口有免稅優惠，使海外購物相對容易，目前美國等國家也開始適度管制跨境電商，以保護國內電商發展。不過即使台灣要調整稅率，仍要看海關的人力配置和政策，並非封鎖邊境就好，在電商業務上，momo還是要靠自己，今年上半年壓力仍大，下半年還要加油。

富邦媒股東會順利通過去年財報、盈餘分配案、獨立董事改選，以及向富邦人壽承租新竹湖口土地做物流倉儲業務等案。

跨境電商 消費 富邦媒

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