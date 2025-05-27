裕隆股東會 嚴陳莉蓮：持續強化企業競爭力
裕隆汽車上午舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮、總經理許國興、獨立董事蔡彥卿與法律顧問陳泰明一同出席。
嚴陳莉蓮會中報告裕隆公司的營業狀況表示，2024年營收857.76億元，稅後淨利69.28億元，每股盈餘3.78元。其中營業成長來自納智捷n7的銷售，還有裕隆城營業的穩定租金收益，董事長嚴陳莉蓮強調即使面對產業挑戰，裕隆仍然努力維持穩定的營運績效，持續強化企業競爭力，為股東創造更大效益，除了致力新能源事業，為三菱代工汽車明年將出口澳洲、紐西蘭。總經理許國興會中報告裕隆汽車推出台灣首款國產電動車納智捷n7，代表裕隆邁向電動化的里程碑，也國內唯一的純電車的生產製造公司。
會後總經理許國興與台灣區車輛公會理事長、裕隆副總李建輝一同受訪，針對美國關稅對汽車的營業影響，李建輝表示，期待政府從貨物稅的調降來面對美國關稅爭議。許國興表示關稅的調整影響台灣2000多家的中小企業、零組件廠，影響不小。
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