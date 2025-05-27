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裕隆股東會 嚴陳莉蓮：持續強化企業競爭力

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
裕隆汽車製造股份有限公司上午在裕隆汽車 舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮主持股東常會，結束後揮手致意離開會場。記者黃義書／攝影
裕隆汽車製造股份有限公司上午在裕隆汽車 舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮主持股東常會，結束後揮手致意離開會場。記者黃義書／攝影

裕隆汽車上午舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮、總經理許國興、獨立董事蔡彥卿與法律顧問陳泰明一同出席。

嚴陳莉蓮會中報告裕隆公司的營業狀況表示，2024年營收857.76億元，稅後淨利69.28億元，每股盈餘3.78元。其中營業成長來自納智捷n7的銷售，還有裕隆城營業的穩定租金收益，董事長嚴陳莉蓮強調即使面對產業挑戰，裕隆仍然努力維持穩定的營運績效，持續強化企業競爭力，為股東創造更大效益，除了致力新能源事業，為三菱代工汽車明年將出口澳洲、紐西蘭。總經理許國興會中報告裕隆汽車推出台灣首款國產電動車納智捷n7，代表裕隆邁向電動化的里程碑，也國內唯一的純電車的生產製造公司。

會後總經理許國興與台灣區車輛公會理事長、裕隆副總李建輝一同受訪，針對美國關稅對汽車的營業影響，李建輝表示，期待政府從貨物稅的調降來面對美國關稅爭議。許國興表示關稅的調整影響台灣2000多家的中小企業、零組件廠，影響不小。

裕隆汽車製造股份有限公司上午在裕隆汽車 舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮（右二）、總經理許國興（左二）、獨立董事蔡彥卿（（左一）與法律顧問陳泰明（右一）一同出席。記者黃義書／攝影
裕隆汽車製造股份有限公司上午在裕隆汽車 舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮（右二）、總經理許國興（左二）、獨立董事蔡彥卿（（左一）與法律顧問陳泰明（右一）一同出席。記者黃義書／攝影
裕隆汽車製造股份有限公司上午在裕隆汽車 舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮報告裕隆公司的營業狀況。記者黃義書／攝影
裕隆汽車製造股份有限公司上午在裕隆汽車 舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮報告裕隆公司的營業狀況。記者黃義書／攝影

關稅 裕隆城 嚴陳莉蓮

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