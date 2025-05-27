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房貸之亂誰害的？2024年六都十大房貸熱區出爐

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中北屯區2024全年核貸量達7,898件，稱霸六都。圖／台灣房屋提供
台中北屯區2024全年核貸量達7,898件，稱霸六都。圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團統計聯徵中心資料，2024年新增房貸共達22.6萬件，相比上一年，年增近4萬件，創近16年來最大量。房貸案短期暴增，讓銀行房貸直逼滿水位，是這波房貸之亂的主因。

進一步統計六都各行政區年度核貸量，前十大熱區包括台中北屯區、桃園市桃園區、中壢區、新北板橋 、新莊、三重區、高雄楠梓、鳳山區等均入榜，其中台中北屯區，全年核貸量達7,898件，年增1,868件，稱霸六都之冠。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台中北屯區房市題材豐沛，包括台中巨蛋、漢神洲際購物中心、北屯國民運動中心、水湳經貿園區等建設紅利，逐漸打造北屯成為北台中核心生活圈。

尤其是市區開發面積最大的14期重劃區、機捷總站特區等，已成為近年房市焦點，吸引換屋族與高資產族積極布局，亦成為近年台中人口成長主要集中區之一。

李家妮表示，北屯區2024年新增房貸物件六成為屋齡3年內新大樓為主力，推估是14期重劃區、機捷總站特區及廍子重劃區等新興開發區指標大案交屋潮助攻，去年光單一個月就曾衝出破千棟移轉大量，進而帶動整體房貸量衝高。

觀察六都十大核貸熱區，北台灣成為焦點，新北市及桃園市就占了7名，其中排名第二的桃園市桃園區，買氣成長最卓越，相比上一年，核貸量暴增逾2千件，而十大熱區平均鑑估房價均站上千萬元，平均房貸壓力，則以新北市板橋區最高，平均扛貸1,312萬元；受台積電（2330）設廠紅利買氣暴衝的高雄楠梓區亦上榜，其房貸壓力已跟新北淡水區相當。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園市及新北市為北北桃生活圈中，房價相對台北市親民的城市，因此深受脫北族青睞，申貸熱區也可分三大類，

一屬「市心蛋黃區」，如桃園市桃園區、新北市板橋區等皆為該縣市蛋黃核心區，區段像桃園藝文特區、板橋新板特區、府中特區等，因生活機能優渥成熟，不論新推案或中古市場，均具備強勁買氣撐盤。

二為新北三重、淡水這類「親民首購區」，房價與緊鄰的台北市相比僅4~7折，區域機能完善、離塵不離城，成為雙北首購最愛。

三為「建設紅利區」，如台中北屯區、高雄楠梓區等，受惠豐沛開發紅利，成為潛力發展商圈，供給增、需求旺，房市表現相對出色。

張旭嵐指出，從整體房貸表現，反映出區域市場熱度，也顯示銀行對特定區域的信心表現，去年部分熱區房貸爆量，除因新青安助攻首購買氣，一方面則受交屋潮帶動，也反映出近幾年區域預售屋的交易熱度。

然而，至目前為止，市場仍受限貸令影響，房貸申辦依舊面臨瓶頸，加上全球關稅及股匯債震盪衝擊買氣，預估今年整體核貸表現，應會較去年失色不少。

2024六都十大房貸熱區。資料來源／台灣房屋
2024六都十大房貸熱區。資料來源／台灣房屋

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