台泥股東會／董座張安平：沒水泥做基礎 難有半導體等產業

台泥（1101）27日召開股東大會，董事長張安平表示，社會上有很多投資都在半導體產業，有人問他：「你們水泥公司可以活到一百年嗎」？他的答案是百分之百！因為沒有水泥作為基礎建設，根本沒有半導體與其他產業。

張安平表示，水泥產業為社會貢獻的不只是建築，像是半導體等產業產生的工業廢棄物，「都是由我們水泥廠在協助去化的」。

展望未來，張安平表示，今年的經營成果可能不見得比去年理想，面對種種挑戰，台泥將加倍努力，持續推動轉型與創新。值得期待的是，隨著布局逐步落實，台泥對明年的展望審慎，努力希望有能夠更好。

張安平強調，在全球政經局勢日益複雜之際，台泥的「在地深耕、全球布局」策略，展現了抗風險的穩健力。台泥不追逐短期利益，而是穩健擘畫長期價值。

面對地緣政治與經濟放緩，張安平指出，台泥將持續優化策略，建立多元供應鏈，強化財務管理，堅守「東西並進、南北平衡」的國際布局，化不確定為成長動能。

張安平認為，未來的領先者不只是適應變革，更是積極創造改變的推動者。從製程升級、綠電維運到零碳運輸，台泥今年全面導入人工智慧（AI）技術，包括水泥生產線預警、智能眼鏡遠端作業、無人機巡檢及智能採礦等四大領域。

他說明，台泥旗下歐洲子公司Cimpor已在六國25座工廠導入超過萬組AI × IoT智慧監控系統，為生產線裝上「智慧大腦」，實現即時預警與預防性維護。工程師配備RealWear AI智能眼鏡，只需語音操作即可獲得資料、接通遠端支援，並精確執行維修指令，與SAP系統無縫整合，打造高效率作業環境。

大陸方面，台泥在廣東英德廠透過AI無人機以預設航線自主飛行，無需人力介入，即可完成光電案場與水泥廠設備的日常巡檢；台泥江蘇句容廠與廣東英德廠陸續導入無人電動礦卡，AI可自主規劃最短行車路線並即時避障，搭配遠端監控確保安全與效率。

根據計算，句容廠每年可節省約新台幣2,531萬元的燃料與人力成本，減碳約1,542公噸，五年投資報酬率預估近30%，而英德廠則預計每年減碳3,344公噸，創造新台幣3,847萬元的節能效益，持續擴大AI科技的永續價值。

台泥總經理程耀輝也提及，2024年7.2級超大地震對台泥在花蓮和平20年老廠區造成了多少內傷，還需要更多時間來面對及療癒，光是電廠停機36天及設備損壞修復、增加卸煤及運費、蘇澳和平水泥廠及港口設損壞修復就花了23億元以上。

程耀輝指出，在轉型時代，風險與機會並存。「綠色能源雖是我們聚焦的成長動能，但市場波動、政策變數與跨國經營挑戰，也不可輕忽」。

他以台泥在歐洲的合作夥伴Stellantis公司為例，其 2024年營收與獲利皆呈現大幅下滑，正反映出在全球電動化轉型過程中，合資項目也會受到市場節奏與政策變化的挑戰。同時，全球外匯市場波動加劇，台幣對美元與歐元的暴力升值，程耀輝也表示也會影響台資企業包含台泥在內的會計評價。