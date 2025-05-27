代工電動車 裕隆：明年可供車給三菱

裕隆今舉行股東會，通過配發現金股利1.3元，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，在汽車事業方面，裕隆致力於拓展新能源車事業，納智捷電動車以更完整的產品組合與充電便利性，持續為車主創造好的用車體驗。

裕隆與鴻海合資的鴻華日前與日本三菱汽車簽署合作備忘錄開發電動車，將由裕隆代工生產。嚴陳莉蓮表示，與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標明年就可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場。

去年台灣整體汽車市場銷售約45.7萬輛，國產車23.7萬輛，較前年下滑6%。受市場趨緩影響，裕隆生產亦小幅下降1%至2.36萬台，營收達857.76億元，稅後淨利69.28億元，每股盈餘3.78元。

面對外在環境變化的挑戰，裕隆總經理許國興表示，將以「資源整合、綜效發揮」來應對。對於今年營運，許國興則說，在產品策略上，LUXGEN品牌在現有車型基礎上，預計於第3季導入AWD四輪驅動版本，並同步規劃新車型開發，持續擴大產品陣容爭取市場滲透，NISSAN品牌亦將推出年度式樣與特仕車，加強銷售動能。

新能源製造方面，許國興也說，裕隆正著手發展動力電池模組組裝產線，並持續擴大代工服務從車用到儲能產品，藉由拓展製造深度，帶動本公司跨足高附加價值的能源科技，提升長期競爭力與產業角色。

許國興指出，北美儲能製造據點將於今年投產，適逢全球關稅重談之際，該廠為目前美國少數可即時量產供貨在地工廠，將成為集團爭取北美儲能商機的關鍵據點，同時也積極評估包含菲律賓在內之東南亞新興市場能源投資與策略合作機會，爭取擴大集團能源領域的國際佈局，厚植長期發展動能。