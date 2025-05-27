裕民股東會／董事長徐旭東感冒 副董徐國安代父主持

裕民（2606）董事長徐旭東感冒27日缺席股東常會，首度由副董事長徐國安代父主持。

徐國安跟股東說明，「大家都知道他是超人，但抱歉超人也會感冒，他復原狀況非常好，很快就會回歸」。

對於市場展望，徐國安表示，到目前為止市場很糟、裕民營運則很棒，全球需求疲軟，中國大陸和印度的增長比預期要慢，貿易不確定性，地緣政治風險和更嚴格的環境，美國、中國大陸關稅和當前的貿易政策正在擾亂計劃，今年全力克服宏觀經濟的變動挑戰。

其中，地緣衝突風險變動大，包括俄烏戰爭、印度、巴基斯坦緊張局勢，中東衝突及紅海危機問題，都持續破壞全球貿易穩定。另外，歐盟即將推出的ESG碳定價。再加上老化的港口基礎設施，造成塞港等問題，影響到船舶供給。