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裕民股東會／董事長徐旭東感冒 副董徐國安代父主持
裕民（2606）董事長徐旭東感冒27日缺席股東常會，首度由副董事長徐國安代父主持。
徐國安跟股東說明，「大家都知道他是超人，但抱歉超人也會感冒，他復原狀況非常好，很快就會回歸」。
對於市場展望，徐國安表示，到目前為止市場很糟、裕民營運則很棒，全球需求疲軟，中國大陸和印度的增長比預期要慢，貿易不確定性，地緣政治風險和更嚴格的環境，美國、中國大陸關稅和當前的貿易政策正在擾亂計劃，今年全力克服宏觀經濟的變動挑戰。
其中，地緣衝突風險變動大，包括俄烏戰爭、印度、巴基斯坦緊張局勢，中東衝突及紅海危機問題，都持續破壞全球貿易穩定。另外，歐盟即將推出的ESG碳定價。再加上老化的港口基礎設施，造成塞港等問題，影響到船舶供給。
對於市場展望，徐國安進一步指出，8個月前就已經面對這些挑戰，增加長期客戶合約，擴大現金存量，讓船舶變得更智慧，持續強化現代化設備，也讓經營市場變得更多角化、發展風能服務及天然氣綠化運輸。
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