快訊

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

聽新聞
0:00 / 0:00

裕民股東會／董事長徐旭東感冒 副董徐國安代父主持

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
徐國安(中)跟股東說明，「大家都知道他是超人，但抱歉超人也會感冒，他復原狀況非常好，很快就會回歸」。黃淑惠攝
徐國安(中)跟股東說明，「大家都知道他是超人，但抱歉超人也會感冒，他復原狀況非常好，很快就會回歸」。黃淑惠攝

裕民（2606）董事長徐旭東感冒27日缺席股東常會，首度由副董事長徐國安代父主持。

徐國安跟股東說明，「大家都知道他是超人，但抱歉超人也會感冒，他復原狀況非常好，很快就會回歸」。

對於市場展望，徐國安表示，到目前為止市場很糟、裕民營運則很棒，全球需求疲軟，中國大陸和印度的增長比預期要慢，貿易不確定性，地緣政治風險和更嚴格的環境，美國、中國大陸關稅和當前的貿易政策正在擾亂計劃，今年全力克服宏觀經濟的變動挑戰。

其中，地緣衝突風險變動大，包括俄烏戰爭、印度、巴基斯坦緊張局勢，中東衝突及紅海危機問題，都持續破壞全球貿易穩定。另外，歐盟即將推出的ESG碳定價。再加上老化的港口基礎設施，造成塞港等問題，影響到船舶供給。

對於市場展望，徐國安進一步指出，8個月前就已經面對這些挑戰，增加長期客戶合約，擴大現金存量，讓船舶變得更智慧，持續強化現代化設備，也讓經營市場變得更多角化、發展風能服務及天然氣綠化運輸。

裕民27日舉行股東常會，董事長徐旭東感冒，首度由副董事長徐國安代父主持。黃淑惠攝
裕民27日舉行股東常會，董事長徐旭東感冒，首度由副董事長徐國安代父主持。黃淑惠攝

裕民 國安

延伸閱讀

發燒、喉嚨痛怎麼辦？對照表教你精準判斷是新冠、流感還是感冒

遠東銀拚併購 邁向金控

談接班規劃 徐旭東：不是姓徐就可以、要看本事

新冠又來了！醫示警3症狀「跟感冒不同」 6招築牆防病毒入侵

相關新聞

富邦媒股東會／董事長蔡明忠：關稅戰引全球經貿變動 三大面向因應

台灣最大電商momo富邦媒（8454）27日上午舉行股東會。富邦媒董事長蔡明忠表示，去年面對大環境變動，仍交出「雖不滿意...

裕隆股東會 嚴陳莉蓮：持續強化企業競爭力

裕隆汽車上午舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮、總經理許國興、獨立董事蔡彥卿與法律顧問陳泰明一同出席。

房貸之亂誰害的？2024年六都十大房貸熱區出爐

台灣房屋集團統計聯徵中心資料，2024年新增房貸共達22.6萬件，相比上一年，年增近4萬件，創近16年來最大量。房貸案短...

代工電動車 裕隆：明年可供車給三菱

裕隆今舉行股東會，通過配發現金股利1.3元，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，在汽車事業方面，裕隆致力於拓展新能源車事業，納智...

奇美事業獲RBA責任商業聯盟「白金等級最高殊榮」認證

奇美實業今天宣布，上午9點取得「全球產業供應鏈極具指標性的永續認證RBA責任商業聯盟」（Responsible Busi...

裕隆股東會／董座嚴陳莉蓮：為三菱代工汽車 明年將出口澳洲、紐西蘭

裕隆集團舉辦股東會，董事長嚴陳莉蓮27日表示，即使面對產業挑戰，裕隆仍然努力維持穩定的營運績效，除了致力新能源事業，為三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。