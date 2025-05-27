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奇美事業獲RBA責任商業聯盟「白金等級最高殊榮」認證

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美事業獲RBA責任商業聯盟「白金等級最高殊榮」認證。圖／奇美實業提供
奇美事業獲RBA責任商業聯盟「白金等級最高殊榮」認證。圖／奇美實業提供

奇美實業今天宣布，上午9點取得「全球產業供應鏈極具指標性的永續認證RBA責任商業聯盟」（Responsible Business Alliance, RBA）白金等級」肯定，首次參與就取得RBA評鑑中最高榮譽，顯示奇美在企業責任、環境保護、勞工權益、職業安全及商業道德等面向皆達國際頂尖水準。

RBA責任商業聯盟成員涵蓋電子與資通訊、汽車、零售、玩具等多個產業，包含蘋果、台積電微軟沃爾瑪Walmart、Sony、LEGO等知名跨國企業。

奇美表示， RBA的第三方驗證稽核（VAP, Validated Assessment Program）評分制度嚴謹，範疇涵蓋勞工、健康與安全、環境、道德規範及管理系統共五大主題，評選標準分為三個等級：銀牌、金牌、白金，稽核分數需達到200分滿分並完成所有缺失改善，才能獲頒白金級認證。

奇美指出，這次稽核奇美實業仁德總部、樹谷廠區、旭美廠區、安平油倉四個廠區，都取得白金級認證。獲獎代表奇美實業對企業社會責任的高度承諾，從環安衛制度的強化、友善職場持續改善，到供應鏈管理，皆展現出奇美「A Step Up」的企業文化。

奇美表示，奇美去年獲得EcoVadis永續發展評鑑最高等級「白金獎牌」，今年再獲「RBA白金等級」肯定。未來將延續「成為對世界有貢獻的企業」的核心理念，深化ESG管理體系，積極響應國際永續趨勢，攜手全球客戶及供應商共同打造負責任且具韌性的永續供應鏈。

責任商業聯盟是全球最具影響力的企業社會責任聯盟之一，成員多為電子、汽車與零組件等供應鏈的大型國際企業。當企業宣稱獲得RBA白金等級認證（Platinum Recognition），表示通過聯盟評鑑，在企業社會責任（CSR）實踐上達到極高標準，尤其是在勞工權益、職業安全、環境保護、商業道德及供應鏈責任等方面。

沃爾瑪 微軟 台積電

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