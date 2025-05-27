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富邦媒股東會／董事長蔡明忠：關稅戰引全球經貿變動 三大面向因應

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
富邦媒董事長蔡明忠。記者彭慧明／攝影
富邦媒董事長蔡明忠。記者彭慧明／攝影

台灣最大電商momo富邦媒（8454）27日上午舉行股東會。富邦媒董事長蔡明忠表示，去年面對大環境變動，仍交出「雖不滿意、但可接受」的歷史新高業績，展望今年，面對美國政府發動的關稅戰引起全球經貿、物流的變動，富邦媒經營階層都有密切注意這些變化，對消費者行為所可能產生的衝擊，一定會適時擬定相關的措施來做好萬全的準備。主要透過三大面向，包括建立韌性電商生態圈、拓展綠色物流體系、推動綠活會員。

蔡明忠表示，面對全球環境變化，三大因應面向中，最重要的是打造一個具有韌性的永續的電商生態圈，去年開始布局新事業，希望帶來新成長動能。最重要的就是拓展多元零售的模式，啟動mo店+、數位廣告RMN、直播等三大新業務。mo店+上架的商品已經突破百萬件，希望滿足消費者更多元的這個需求，也帶動日均活躍用戶數的成長，零售媒體廣告、momo直播也開始啟用，希望有效地延伸momo平台觸及率，轉型進入更智慧、更精準、更貼近消費者生活的新階段。

第二是繼續拓展綠色物流體系，打造高效一日到貨的生活圈。為了強化最後的一哩路，去年推動南北倉儲整合的計畫，去年啟動全新南區物流中心，擴大速達配送的服務範疇，大幅度短縮短南台灣消費者的等待時間，減少商品轉運的配送成本，最重要是減少碳排放，momo也透過物流基礎建設，升級智能化倉儲的管理，提升庫存管理效益，降低作業成本，提前因應地緣政治帶來的風險，持續推動momo綠色物流，降低碳排，效率跟環保都能夠與時俱進。

第三是持續推動綠活會員制度，momo立志要成為台灣領跑的ESG綠色電商，在永續發展的承諾跟行動上繼續營運產業。

富邦媒董事長蔡明忠。記者彭慧明／攝影
富邦媒董事長蔡明忠。記者彭慧明／攝影

電商 富邦媒 momo

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