裕隆股東會／董座嚴陳莉蓮：為三菱代工汽車 明年將出口澳洲、紐西蘭

裕隆集團舉辦股東會，董事長嚴陳莉蓮27日表示，即使面對產業挑戰，裕隆仍然努力維持穩定的營運績效，除了致力新能源事業，為三菱代工汽車明年將出口澳洲、紐西蘭。

嚴陳莉蓮在股東會中表示，在面對產業挑戰，裕隆在汽車事業方面公司致力於拓展新能源車事業，納智捷電動車以更完整的產品組合與充電便利性，持續為車主創造好的用車體驗；與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標明年就可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場。

裕隆股東會除承認113年財報之外，承認盈餘分派，每股現金股利1.3元以及改選董事。

嚴陳莉蓮也指出，裕隆在生活事業方面，去年是新店裕隆城商場第一個完整營業年度，全年營收超過55億元，目前已成為新店的核心商圈，將持續為公司挹注更多的獲利動能。未來環境仍充滿挑戰，裕隆汽車會持續強化企業競爭力，為股東創造更大效益。

裕隆公司總經理許國興在股東會中並指出，無論環境如何挑戰，提升公司競爭力是最根本的策略，裕隆集團有相當多元而充足的資源，公司將積極進行資源整合，綜效發揮。包括運用集團的金融保險通路業務整合拓展業務，能源儲能事業發揮等，即使環境諸多挑戰，仍然努力為股東創造更大的效益。