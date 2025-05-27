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裕隆股東會／董座嚴陳莉蓮：為三菱代工汽車 明年將出口澳洲、紐西蘭

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕隆公司股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，為三菱代工的汽車將在明年出口澳紐。邱馨儀／攝影
裕隆公司股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，為三菱代工的汽車將在明年出口澳紐。邱馨儀／攝影

裕隆集團舉辦股東會，董事長嚴陳莉蓮27日表示，即使面對產業挑戰，裕隆仍然努力維持穩定的營運績效，除了致力新能源事業，為三菱代工汽車明年將出口澳洲、紐西蘭。

嚴陳莉蓮在股東會中表示，在面對產業挑戰，裕隆在汽車事業方面公司致力於拓展新能源車事業，納智捷電動車以更完整的產品組合與充電便利性，持續為車主創造好的用車體驗；與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標明年就可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場。

裕隆股東會除承認113年財報之外，承認盈餘分派，每股現金股利1.3元以及改選董事。

嚴陳莉蓮也指出，裕隆在生活事業方面，去年是新店裕隆城商場第一個完整營業年度，全年營收超過55億元，目前已成為新店的核心商圈，將持續為公司挹注更多的獲利動能。未來環境仍充滿挑戰，裕隆汽車會持續強化企業競爭力，為股東創造更大效益。

裕隆公司總經理許國興在股東會中並指出，無論環境如何挑戰，提升公司競爭力是最根本的策略，裕隆集團有相當多元而充足的資源，公司將積極進行資源整合，綜效發揮。包括運用集團的金融保險通路業務整合拓展業務，能源儲能事業發揮等，即使環境諸多挑戰，仍然努力為股東創造更大的效益。

許國興強調，公司將持續以開放平臺及共用化資源，深耕LUXGEN自主品牌與NISSAN代工品牌，並執行生產線設備升級，強化多元車型整合製造能力。至於地緣政治劇烈變動造成的生產在地化、短鏈供應的趨勢，公司除了落實國產車在地化價值比率，也會提高供應鏈韌性。儲能業務方面將在既有的自主儲能產品開發驗證及量產基礎上，以通過國際級安規認證的高品質、高安全性，努力爭取儲能市場商機。

裕隆改選董事。邱馨儀／攝影
裕隆改選董事。邱馨儀／攝影

裕隆集團 股東會 嚴陳莉蓮

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