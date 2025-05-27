東吳大學EMBA無敵艦隊 勇奪「最佳展演獎」首屆永豐盃發光發熱

由台灣商管學院聯合會主辦的「第一屆永豐盃全國EMBA個案交流賽」於5月25日圓滿落幕。此次競賽共吸引全台17所大專院校、24支EMBA菁英隊伍報名參與，東吳大學EMBA「無敵艦隊」以社企創新主題，探討「食物雲」個案，於眾多競爭中脫穎而出，榮獲「最佳展演獎」殊榮，展現東吳EMBA團隊在策略力與創新力上的深厚底蘊。

永豐盃為全國首次舉辦之EMBA個案交流賽，聚焦於「產業再造」、「金融創新」、「服務創新」等熱門議題，鼓勵EMBA學員透過個案研究與競賽交流，提出具備實踐潛力的創新解方，強化學界與產業的連結。本次競賽評選標準涵蓋問題洞察力、策略完整性、財務可行性與簡報表現力，各隊僅有一週時間準備，並需在限定時間內完成企劃、分析與現場展演，挑戰極高。

東吳大學EMBA派出的「無敵艦隊」團隊，探討「食物雲」個案，聚焦於當代高度關注的食物浪費與資源再分配議題，提出以「跨域共益生態系」為核心的社會創新方案。其提案融合數位科技與多元利害關係人合作機制，打造一套串聯企業捐贈、公益分配與社會參與的永續生態圈。透過完整的痛點分析、跨界整合模擬，成功打動評審，獲頒「最佳展演獎」。

東吳大學EMBA課程強調「知行合一」的教育理念，重視理論結合實務的能力養成。課程涵蓋策略思維、財務決策、ESG實踐、跨域整合等關鍵領域，並持續鼓勵學生走出教室，挑戰真實世界問題。此次「無敵艦隊」在永豐盃的精彩表現，即為東吳EMBA實戰導向教學精神的最佳詮釋。

東吳大學EMBA致力於培育具備國際視野與人文素養的中高階領導者。透過企業參訪、國際模組、社會創新實作與校際競賽等多元學習機會，為各界領袖打造兼容「專業力」與「溫度感」的全方位進修體驗。

「我們希望讓『創新』不只是紙上談兵，更能在真實世界落地發酵。」參賽成員分享道，在整體籌備過程中，團隊不斷討論、打磨內容與模擬簡報場景，並學習如何在短時間內整合想法、分工協作，這場比賽讓每個人都在壓力中更進一步。

面對不斷變化的商業環境與社會挑戰，東吳大學EMBA將持續鼓勵學生跨域學習、實戰演練，將創新落實於管理決策之中。未來也將持續參與各類高階管理競賽，持續將「知識力」轉化為「行動力」，為企業、社會與世界帶來正向影響。