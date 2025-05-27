快訊

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」後悔：早知道別好奇

聽新聞
0:00 / 0:00

東吳大學EMBA無敵艦隊 勇奪「最佳展演獎」首屆永豐盃發光發熱

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／東吳大學EMBA提供
圖／東吳大學EMBA提供

由台灣商管學院聯合會主辦的「第一屆永豐盃全國EMBA個案交流賽」於5月25日圓滿落幕。此次競賽共吸引全台17所大專院校、24支EMBA菁英隊伍報名參與，東吳大學EMBA「無敵艦隊」以社企創新主題，探討「食物雲」個案，於眾多競爭中脫穎而出，榮獲「最佳展演獎」殊榮，展現東吳EMBA團隊在策略力與創新力上的深厚底蘊。

永豐盃為全國首次舉辦之EMBA個案交流賽，聚焦於「產業再造」、「金融創新」、「服務創新」等熱門議題，鼓勵EMBA學員透過個案研究與競賽交流，提出具備實踐潛力的創新解方，強化學界與產業的連結。本次競賽評選標準涵蓋問題洞察力、策略完整性、財務可行性與簡報表現力，各隊僅有一週時間準備，並需在限定時間內完成企劃、分析與現場展演，挑戰極高。

東吳大學EMBA派出的「無敵艦隊」團隊，探討「食物雲」個案，聚焦於當代高度關注的食物浪費與資源再分配議題，提出以「跨域共益生態系」為核心的社會創新方案。其提案融合數位科技與多元利害關係人合作機制，打造一套串聯企業捐贈、公益分配與社會參與的永續生態圈。透過完整的痛點分析、跨界整合模擬，成功打動評審，獲頒「最佳展演獎」。

東吳大學EMBA課程強調「知行合一」的教育理念，重視理論結合實務的能力養成。課程涵蓋策略思維、財務決策、ESG實踐、跨域整合等關鍵領域，並持續鼓勵學生走出教室，挑戰真實世界問題。此次「無敵艦隊」在永豐盃的精彩表現，即為東吳EMBA實戰導向教學精神的最佳詮釋。

東吳大學EMBA致力於培育具備國際視野與人文素養的中高階領導者。透過企業參訪、國際模組、社會創新實作與校際競賽等多元學習機會，為各界領袖打造兼容「專業力」與「溫度感」的全方位進修體驗。

「我們希望讓『創新』不只是紙上談兵，更能在真實世界落地發酵。」參賽成員分享道，在整體籌備過程中，團隊不斷討論、打磨內容與模擬簡報場景，並學習如何在短時間內整合想法、分工協作，這場比賽讓每個人都在壓力中更進一步。

面對不斷變化的商業環境與社會挑戰，東吳大學EMBA將持續鼓勵學生跨域學習、實戰演練，將創新落實於管理決策之中。未來也將持續參與各類高階管理競賽，持續將「知識力」轉化為「行動力」，為企業、社會與世界帶來正向影響。

東吳大學 大專 EMBA

相關新聞

富邦媒股東會／董事長蔡明忠：關稅戰引全球經貿變動 三大面向因應

台灣最大電商momo富邦媒（8454）27日上午舉行股東會。富邦媒董事長蔡明忠表示，去年面對大環境變動，仍交出「雖不滿意...

裕隆股東會 嚴陳莉蓮：持續強化企業競爭力

裕隆汽車上午舉行114年股東常會，裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮、總經理許國興、獨立董事蔡彥卿與法律顧問陳泰明一同出席。

房貸之亂誰害的？2024年六都十大房貸熱區出爐

台灣房屋集團統計聯徵中心資料，2024年新增房貸共達22.6萬件，相比上一年，年增近4萬件，創近16年來最大量。房貸案短...

代工電動車 裕隆：明年可供車給三菱

裕隆今舉行股東會，通過配發現金股利1.3元，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，在汽車事業方面，裕隆致力於拓展新能源車事業，納智...

奇美事業獲RBA責任商業聯盟「白金等級最高殊榮」認證

奇美實業今天宣布，上午9點取得「全球產業供應鏈極具指標性的永續認證RBA責任商業聯盟」（Responsible Busi...

裕隆股東會／董座嚴陳莉蓮：為三菱代工汽車 明年將出口澳洲、紐西蘭

裕隆集團舉辦股東會，董事長嚴陳莉蓮27日表示，即使面對產業挑戰，裕隆仍然努力維持穩定的營運績效，除了致力新能源事業，為三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。