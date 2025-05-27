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房市買氣墜到谷底！七都第1季成交量探實登以來新低 這兩地區跌破千件

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／591實價登錄
資料來源／591實價登錄

房市成交量探新低。根據591實價登錄統計，今年第1季七都成交量僅1.2萬件，年減逾六成，探實價登錄實施以來的新低紀錄，七都成交量全數出現歷年同期新低，其中新竹與台南甚至雙雙跌破千件。不過，值得一提的是，高雄去年第1季交易量首度超越桃園與台中，今年第1季也持續領先，成為南部房市的一大亮點。

觀察第1季各縣市成交量，七都皆較去年同期大幅縮減，普遍跌幅達六成以上，其中新竹縣市減幅甚至超過七成，台北市成交共1,213件，交易量以中山區居冠；新北市成交量3,400件，以淡水區表現最亮眼；桃園成交量1,975件，以中壢區交易最熱絡。

新竹縣市成交約597件，交易量集中在東區與竹北市；台中市成交量1,919件，交易熱區主要為北屯區和西屯區；台南市成交898件，永康區與東區為交易量最多的地區；高雄市成交2,091件，交易量以三民、鳳山最活躍。

591進一步分析，高雄為七都中少數逆勢走強的縣市。繼2024年第1季首度超越台中與桃園後，今年第1季高雄成交量持續領先，穩坐南部房市焦點，該區受惠科技產業擴張、台積電設廠帶動楠梓、左營等區域交易熱絡，加上新成屋推案充沛，撐起區域整體買氣。

不過，今年第1季交易量已經與台中、桃園的差距逐步縮小，且交易重心也開始轉向三民、鳳山等以自住需求為主的區域，顯示高雄房市正從投資導向轉為剛性需求支撐。

反觀新竹，跌幅最為驚人，今年不僅年減超過7成，交易量也僅剩2021年高峰時的兩成，交易急凍程度居七都之冠，反映出竹科神話破滅。專家指出，新竹房市過去受惠於竹科效應吸引投資熱錢，但在房價高漲後，投資客目光投向中南部等房價基期較低的地方，先前跟著科技業熱潮蓬勃發展的區域，交易量明顯萎縮，與過去幾年買氣熱絡形成強烈對比。

591指出，此次房市急速降溫，交易量甚至低於2016年房市低點時的水準，主因為央行自2024年9月祭出第七波信用管制，同時銀行限貸政策也進一步壓縮市場動能，特別是成屋受到的衝擊最為明顯。

此外，近期川普主導的關稅戰陰影籠罩全球經濟，加深民眾對未來的不確定性，多重利空籠罩房市，讓許多原本有意進場的自住與投資買方轉向觀望態度，未來幾季成交量是否回升，將取決於整體經濟走勢與政策調整幅度。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

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