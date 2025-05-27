七都首季買氣全崩跌！專家：竹科神話破滅

根據《591實價登錄》統計，今年第1季七都成交量僅1.2萬件，寫下實價登錄實施以來的新低紀錄，交易量與去年同期相比縮減逾6成，七都成交量全數出現歷年同期新低，新竹與台南甚至雙雙跌破千件，開局最為嚴峻。

不過，高雄去年第1季交易量首度超越桃園與台中，今年第1季也持續領先，成為南部房市的一大亮點。

觀察今年第1季各縣市成交量表現，七都皆較去年同期大幅縮減，普遍跌幅達6成以上。

新竹下滑最為驚人。2025年第1季成交量僅597件，不僅年減超過7成，交易量也僅剩2021年高峰時的2成，交易急凍程度居七都之冠，反映出竹科神話破滅。

591指出，新竹房市過去受惠於竹科效應吸引投資熱錢，但在房價高漲後，投資客目光投向中南部等房價基期較低的地方，先前跟著科技業熱潮蓬勃發展的區域，交易量明顯萎縮，與過去幾年買氣熱絡形成強烈對比。

進一步分析，高雄為七都中少數逆勢走強的縣市。繼2024年第1季首度超越台中與桃園後，今年第1季高雄成交量持續領先，穩坐南部房市焦點。

主要是受惠科技產業擴張、台積電（2330）設廠帶動楠梓、左營等區域交易熱絡，加上新成屋推案充沛，撐起區域整體買氣。不過，今年第1季交易量已經與台中、桃園的差距逐步縮小，且交易重心也開始轉向三民、鳳山等以自住需求為主的區域，顯示高雄房市正從投資導向轉為剛性需求支撐。

591分析，此次房市急速降溫，交易量甚至低於2016年房市低點時的水準，主因為央行自2024年9月祭出第七波信用管制，同時銀行限貸政策也進一步壓縮市場動能，加上近期川普主導的關稅戰陰影籠罩全球經濟，加深民眾對未來的不確定性。