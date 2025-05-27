快訊

與美國關稅談判或調降貨物稅 便宜汽車時代要來了？

曾獲傑出校友…24歲台大菁英淪「暗網毒梟」 海撈30億檢調搜扣2億資產　

台股開盤下跌44點 台積電開低5元

七都首季買氣全崩跌！專家：竹科神話破滅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
今年第1季七都成交量僅1.2萬件，創下實價登錄實施以來的新低紀錄。圖／591房屋交易網提供
今年第1季七都成交量僅1.2萬件，創下實價登錄實施以來的新低紀錄。圖／591房屋交易網提供

根據《591實價登錄》統計，今年第1季七都成交量僅1.2萬件，寫下實價登錄實施以來的新低紀錄，交易量與去年同期相比縮減逾6成，七都成交量全數出現歷年同期新低，新竹與台南甚至雙雙跌破千件，開局最為嚴峻。

不過，高雄去年第1季交易量首度超越桃園與台中，今年第1季也持續領先，成為南部房市的一大亮點。

觀察今年第1季各縣市成交量表現，七都皆較去年同期大幅縮減，普遍跌幅達6成以上。

新竹下滑最為驚人。2025年第1季成交量僅597件，不僅年減超過7成，交易量也僅剩2021年高峰時的2成，交易急凍程度居七都之冠，反映出竹科神話破滅。

591指出，新竹房市過去受惠於竹科效應吸引投資熱錢，但在房價高漲後，投資客目光投向中南部等房價基期較低的地方，先前跟著科技業熱潮蓬勃發展的區域，交易量明顯萎縮，與過去幾年買氣熱絡形成強烈對比。

進一步分析，高雄為七都中少數逆勢走強的縣市。繼2024年第1季首度超越台中與桃園後，今年第1季高雄成交量持續領先，穩坐南部房市焦點。

主要是受惠科技產業擴張、台積電（2330）設廠帶動楠梓、左營等區域交易熱絡，加上新成屋推案充沛，撐起區域整體買氣。不過，今年第1季交易量已經與台中、桃園的差距逐步縮小，且交易重心也開始轉向三民、鳳山等以自住需求為主的區域，顯示高雄房市正從投資導向轉為剛性需求支撐。

591分析，此次房市急速降溫，交易量甚至低於2016年房市低點時的水準，主因為央行自2024年9月祭出第七波信用管制，同時銀行限貸政策也進一步壓縮市場動能，加上近期川普主導的關稅戰陰影籠罩全球經濟，加深民眾對未來的不確定性。

在多重利空籠罩房市下，讓許多原本有意進場的自住與投資買方轉向觀望態度，造成交易量明顯萎縮，未來幾季成交量是否回升，將取決於整體經濟走勢與政策調整幅度。

實登上路至今七都第1季成屋交易量。資料來源／591實價登錄
實登上路至今七都第1季成屋交易量。資料來源／591實價登錄

房市

延伸閱讀

高雄補助腸病毒、輪狀病毒疫苗 近千弱勢兒受惠

北埔、峨眉石虎現蹤！苗栗族群擴散到新竹 林保署增保育軸帶

桃園棒球天使計畫啟動7教練球星交流 桃少棒隊授旗出征

高雄淡黃蝶蟲蛹暴增成奇景 專家揭背後關鍵原因

相關新聞

七都首季買氣全崩跌！專家：竹科神話破滅

根據《591實價登錄》統計，今年第1季七都成交量僅1.2萬件，寫下實價登錄實施以來的新低紀錄，交易量與去年同期相比縮減逾...

南紡改選 第四代浮上檯面 象徵家族傳承穩健推進

南紡昨（26）日召開股東會並改選董事，董事會席次由原先16席董事與四席獨立董事，調整為十席董事、五席獨董。南紡董事長侯博...

上市櫃公司協會調查／三大對策 力抗關稅風暴

美國關稅政策衝擊全球，台灣上市櫃公司協會日前發表「2025上市櫃企業家對川普對等關稅政策的影響預期」調查，八成企業預期對...

新紡董座吳昕恩揭露三年計畫 活化士林地 雙案齊發

士林大地主新紡土地開發三案齊發，新紡董事長吳昕恩昨（26）日表示，新紡手上握有的台北市土地，未來三年規劃活化三部曲計畫，...

大魯閣拓點 瞄準美國市場

大魯閣昨（26）日召開股東會，並改選董事，董事長林曼麗獲選連任。由於去年營運衰退，決定不配發股利。展望2025年，大魯閣...

合機董事長 李新政接任

合機昨（26）日召開股東會承認2024年財報，並改選六席董事、三席獨董，原董事長楊碧綺因任期屆滿卸任，新任董事長由總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。