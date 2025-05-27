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沛波股東會／通過配發1.8元現金股利 股息殖利率逾7％

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）股東常會通過2024年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等議案，並完成董事全面改選並推舉由顏慶利續任董事長。顏慶利向全體股東及董事表達誠摯感謝，感謝股東對公司營運策略的持續支持及肯定。

沛波2024年每股稅後盈餘（EPS）為3.07元，經股東會決議通過，配發現金股利1.8元，股息殖利率逾7%，公司已連續六年發放現金股利，充分展現公司穩健營運成果及對股東權益的重視。

展望未來，儘管全球鋼市仍受關稅政策不確定性影響，整體市場觀望氛圍濃厚，沛波持續深化營運體質，穩健擴展營收動能。隨著產能布局逐步到位，彰濱二廠投入營運、新產品銲接鋼線網逐步導入並開始貢獻營收，加上國內建築用鋼需求穩定，公司對今年整體營運審慎樂觀。

股東會 營收

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