中信閱讀全壘打 6都圖書館都參與

中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦的「閱讀全壘打」邁入第十年，借書換票活動廿八日起跑，今年規模再創新高，新增台南市立圖書館及高雄市立圖書館，達成六都公共圖書館、共計二二○家圖書館共襄盛舉的里程碑，並走入八所大學校園，全年度將贈送中信兄弟棒球隊及新北中信特攻籃球隊總計一萬七千五百張主場門票，邀請全民一起愛閱讀挺運動。

「二○二五閱讀全壘打」昨舉辦啟動記者會，並由教育部終身教育司副司長顏寶月、國資圖館長馬湘萍、中信金控董事會秘書長高人傑、中信育樂董事長陳國恩，以及活動代言人中信兄弟許基宏、中信特攻黃泓瀚、中信飛牡蠣電競戰隊沈宗樺Driver等人與會。

高人傑表示，中國信託長期結合集團資源投入公益，「閱讀全壘打」迄今邁入第十年，足跡遍布全台十七縣市的圖書館，帶動借閱逾卅萬本書，今年更與政大、師大、東海、輔仁、東吳、逢甲、中信金融管理學院及中信科技大學等八所大學院校合作，四月中旬至六月初於校園圖書館借閱三本書，即可兌換一張中信兄弟平日主場賽事兌換券。

陳國恩指出，希望透過職棒、職籃與電競三位選手的影響力，傳遞閱讀和運動的重要性，讓更多民眾善用公共圖書資源，進而支持台灣職業運動發展。

「二○二五閱讀全壘打」首波換票提供一萬一千五百張中信兄弟平日主場賽事兌換券，自五月廿八日至六月卅日止，民眾完成十本書的借閱任務或利用閱讀存摺系統以十點即可兌換一張。