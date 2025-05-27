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涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

新紡赴印尼設廠 2027年投產

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

新紡（1419）昨（26）日股東會後透露，該公司將首度跨出海外設廠，預計赴印尼設立織布染整廠，規劃在2027年投產，藉此分散市場與生產基地風險。

新紡積極調整營運布局，近期規劃售出新光醫院行政大樓的資金，將投入跨海投資案。

面對景氣變化，董事長吳昕恩也坦言，紡織本業第2季表現持平，下半年變數多；另公司有代理多品牌服飾，但看壞內需市場景氣，認為今年零售領域較受挑戰。

新紡目前本業分為營建、紡織、零售三大塊，2024年紡織營收占比61%、零售30%，營建（租賃）9%。新紡日前董事會決議投資設立印尼廠，為新紡首次海外布局。吳昕恩表示，該廠初期規劃為染整布廠，土地自購，整體資本支出尚未出爐，未來不排除與其他公司合作，並將視市場與產業變化彈性調整產能規模。

新紡目前主要紡織產能在台灣，吳昕恩表示，紡織本業將積極開發高附加價值、差異化布種，持續拓展美國、歐洲與東南亞等市場，面對匯率與關稅雙重壓力，第2季目前仍持平看待，惟會保持謹慎應對。

零售事業方面，吳昕恩指出，新紡代理經銷多個國際品牌，涵蓋高爾夫球、精品時尚等領域，目前在台自有通路數接近50個。但坦言，內銷市場今年面臨逆風挑戰，整體景氣不如往年，精品複合式通路銷售表現也明顯受影響。受台幣強勢與國際旅遊復甦影響，民眾出國頻率增加，對內銷精品銷售形成壓力。

面對多變的經濟環境與產業結構調整，吳昕恩強調，無論是紡織本業的高附加價值路線，或是海外產能布局及資產活化開發，均是新紡提升營運韌性的重要戰略布局。

景氣 布局

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