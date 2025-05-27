新紡董座吳昕恩揭露三年計畫 活化士林地 雙案齊發

士林大地主新紡（1419）土地開發三案齊發，新紡董事長吳昕恩昨（26）日表示，新紡手上握有的台北市土地，未來三年規劃活化三部曲計畫，其中，前兩個案子三年內潛在貢獻規模已逾百億元。

三大活化案中，新紡董事長吳昕恩表示，首先、新紡在新光醫院旁有1.3萬坪土地，其中1,000坪已蓋行政大樓出租給新光醫院，目前正帶租約公開標售，底標價為41億元，今年可望挹注營運。其次，新紡與長虹的商辦合建案將在下半年動工，該公司將分回總銷規模達百億元。

其三，新紡在北士科附近的1.2萬坪土地，則積極規劃都市更新與容積最佳化，未來規劃為辦公樓與廠辦大樓，「只租不售」。

新紡北士科土地概況

新紡昨日舉辦股東會，土地開發案成為市場焦點。隨著輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科，點燃市場對周邊地段資產價值的想像空間，新紡因持有大筆士林土地，昨日股價再飆漲停，來到81.7元，連續拉出七根紅K棒，累積七個交易日漲幅超過八成，不僅是近期的黑馬飆股，股價更已逼近30年新高。

新紡士林舊廠共計1.3萬坪，扣除規劃申請都更的1.2萬坪，有1,000多坪土地，已蓋行政大樓並租給新光醫院。該案租約達20年，此租約尚未開始但已簽訂，年租金約1億元，約一個月前公開標售，底標金額為41億元。據悉，已有不少公司領標，預計6月中結標，若順利出售，年底前可入帳。

新紡另與長虹建設於捷運西湖站旁有一合建案，土地約1,800多坪，預計今年可取得建造，目標下半年動工，約兩至三年完工。該案未來可望成為內湖的新商辦地標大樓。新紡分回比例約三分之二，未來不排除出租或出售，將依合作方及市場需求決定。據悉，該案總銷約150億元，新紡約可分回100億元。