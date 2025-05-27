合機董事長 李新政接任

合機（1618）昨（26）日召開股東會承認2024年財報，並改選六席董事、三席獨董，原董事長楊碧綺因任期屆滿卸任，新任董事長由總經理李新政接任，營業本部協理郭晉勳則升任總經理。

合機2024年營收46.74億元，年增4.2％，稅後純益7.14億元，年增84.7％，每股純益3.71元，獲利創歷史新高，通過配發現金股利1.5元。

合機改選六席董事、三席獨董，新任董事為嵩益實業代表人李新政、余素緣、郭晉勳、裕盛資產開發公司、丰耕開發公司、邦凱工業；獨立董事為陳仕振、吳文正、張嘉紋。

合機近年受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，合機指出，去年超高壓電纜交貨占比提高，由於毛利較高，推升毛利率，帶動獲利繳出佳績，未來將持續積極爭取台電商機。

合機指出，在手訂單皆以國內為主；中長期著眼於拓展國際市場，提升外銷營收占比，以歐美為主要銷售市場，產品為CPR認證網路線、UL認證網路線等，另外，日本、中東及中國大陸亦有布局。