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大魯閣拓點 瞄準美國市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

大魯閣（1432）昨（26）日召開股東會，並改選董事，董事長林曼麗獲選連任。由於去年營運衰退，決定不配發股利。展望2025年，大魯閣將集中發展美國運動休閒市場，並在亞利桑那州、加州、德州等地拓展場館，預計開設三至四家大型場館，進一步提升營收動能。

大魯閣主要經營台灣和美國的運動休閒業務，以及位於台中的大魯閣新時代購物中心和新竹大魯閣湳雅廣場等商場。

大魯閣指出，美國運動市場規模達5,000億美元，運動休閒人均年消費約1,515美元。大魯閣表示，將在台灣保持穩定成長，繼福湯岩盤浴在台中新時代開出第二家分店後，今年將在北部地區擴點，強化市占。

運動 美國 大魯閣

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