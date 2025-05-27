南紡改選 第四代浮上檯面 象徵家族傳承穩健推進

南紡（1440）昨（26）日召開股東會並改選董事，董事會席次由原先16席董事與四席獨立董事，調整為十席董事、五席獨董。南紡董事長侯博明的二女兒侯郁瑢首度進入董事會。

南紡股東會通過配發現金股利0.3元。侯博明為侯雨利家族第三代接班人，目前董事會已有第四代家族成員，分別是哥哥侯博義的兩名兒子侯智升、侯智元，皆在此次改選續任董事。侯博明的子女則是首次進入董事會，為家族傳承再添新頁。

侯博明育有二女、二子，這次進入董事會是二女兒侯郁瑢，她是英國倫敦大學貝葉斯商學院碩士，現為新永興投資公司監察人，此次以新永興投資代表人進入南紡董事會。

侯郁瑢並非首次亮相，去年底舉辦的南紡購物中心十周年慶活動中，她代替父親上台進行耶誕點燈活動。雖然侯博明四名子女目前未在集團任職，但外界解讀，後輩逐步進入董事會，意味南紡未來布局與家族傳承穩健推進。

展望2025年，南紡表示，國際及區域市場均面臨多重挑戰。中國大陸市場出現競價傾銷現象，對市場價格產生衝擊；另外，隨著川普關稅政策實施，國際貿易環境更複雜，南紡位處上、中游產業鏈，將面臨價格競爭與市場供過於求等多重挑戰。

因此南紡積極應戰，紡紗廠方面，持續增加環保等相關產品生產占比，並保持機動彈性，以利基型產品為主要銷售目標，朝提升產品銷售單價與獲利率發展。設備上也汰舊換新，提高生產效率。