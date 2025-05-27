上市櫃公司協會調查／三大對策 力抗關稅風暴

美國關稅政策衝擊全球，台灣上市櫃公司協會日前發表「2025上市櫃企業家對川普對等關稅政策的影響預期」調查，八成企業預期對等關稅將對台灣經濟產生不利影響，並歸納出六大趨勢、五個關鍵數據、四個洞見，同時提出三大對策。

台灣上市櫃公司協會是自5月8日至16日針對會員做調查，就川普「對等關稅」政策可能對台灣及全球經濟影響，以及對關稅、匯率、投資美國等議題，和政府、企業相關應對措施表達看法。

此次調查由政治大學國關中心兼任研究員陳德昇、華信統領企管公司總經理袁明仁擔任共同計畫主持人。

調查報告顯示，有80%企業預期，對等關稅政策對台灣經濟產生不利影響；近六成企業認為，新台幣匯率會升值，同時台灣企業亦積極採取各種應對策略，破解「關稅、匯率」雙重壓力。調查結果可歸納出六大趨勢、五關鍵數據、四個洞見、三大對策。

六大趨勢包括：市場多元化與供應鏈重組、自動化與技術升級、投資美國、新台幣匯率升值、關稅成本轉嫁而非自行吸收、積極破解「關稅、匯率」雙重壓力。

五個關鍵數據包括：第一、84.4％對經濟預期負面；第二、84.4％擔憂全球經濟；第三、81％不看好美國與全球談判結果，61.7％預期美中談判結果在今年第3季至第4季達成，68％預期美台談判結果在第3季至第4季達成。

第四、40％預期台灣最終關稅稅率可能落在15％至20％，59.1％認為此一關稅稅率對企業影響很大。

第五、72％認為關稅談判要求新台幣匯率升值，近六成認為一年內新台幣會升值到30元至28元之間。

四個洞見包括：第一、41.2％認為美國總統川普無法透過關稅政策達成「重塑全球貿易格局」。

第二、企業希望美國政府協助解決五大關鍵問題。

第三、供應鏈去中化及美中脫鉤風險，36.2％認為進一步脫鉤可能性非常高，也有近四成受訪企業認為是否脫鉤很難講。

第四、關稅壓力推動企業開拓多元市場，調整生產基地及增加自動化，這些舉措可能對企業帶來長期效益，企業應掌握危機中的轉型機遇。

四個洞見之中，針對供應鏈去中化及美中脫鉤風險，認為可能脫鉤與否的企業各占四成，但可預見涉及國家安全、供應鏈安全、人工智慧（AI）、半導體、資料中心、AI模型、無人機、人形機器人、晶片、PCB等產業及產品勢必會脫鉤。因此，相關產業必須做好供應鏈投資布局，避免顧此失彼，無法通吃全球市場。

三大對策則包括：企業破解「關稅」的因應對策、企業破解「匯率」的避險策略、企業面對「10％基準關稅」及「對等關稅」的關稅成本轉嫁對策。

其中針對有關對等關稅的衝擊，企業建議政府提供各項協助，包括加強對等關稅談判、給予低利貸款、提高內需、增加營運資金專案提供、出口補助、增加對海外投資直接實質協助、放寬企業可雇用外籍移工名額、避免銀行抽銀根、投資抵減從寬認定、降低營所稅稅率等。

該報告也建議，因應「匯率」、「關稅」雙重挑戰，企業應採取分散市場及市場多元化、提升產品附加價值，提高產品的話語權及定價權，投資AI、機器人等自動化、管理匯率風險及採取因應關稅對策；政府則應積極談判降低關稅、提供財政支持並強化區域貿易合作。