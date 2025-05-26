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新天地股東會／董座宣布年底再創新品牌 主攻台菜或燒肉

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
新天地董事長王玉雲宣布，今年底將再創立一個新品牌，初步鎖定台菜或燒肉。記者宋健生／攝影
新天地董事長王玉雲宣布，今年底將再創立一個新品牌，初步鎖定台菜或燒肉。記者宋健生／攝影

國內宴會餐飲龍頭新天地餐飲集團（8940）26日召開股東常會，董事長王玉雲表示，因應少子化的市場趨勢，近幾年集團展店重心擺在拓展餐飲連鎖品牌，預計今年底再創立一個新品牌，初步鎖定台菜或燒肉，全力拓展精緻餐飲陣容。

王玉雲指出，2024年受惠於薪資成長的所得效果，以及股市交易多頭行情增強的財富效果，民眾對於餐飲住宿與國內外旅遊等消費需求仍殷；整體而言，預估2025年民間消費將呈現溫和增長的走勢。

然而，目前舉辦婚禮的趨勢有所改變，新人喜好戶外宴客、少桌數及菜色精緻客製化；新天地主要收入來源為宴會桌菜，以差異化的品牌因應，細分多樣化的婚宴市場，滿足新人對婚禮不同的偏好與需求。

目前，新天地旗下有四個婚宴品牌，包括「新天地」、「雅悅會館」、「萊特薇庭」及「唯愛庭園」，全台共8處據點，主要聚焦在「講究」的中高價市場。其中主打高端婚宴的「萊特薇庭」，接單能見度已看到2026年下半年。

另為發展精緻餐飲，旗下並有「樂葵」法式鐵板燒及「匠」極緻鍋物，全台共4家分店。

「集團已訂出目標，每年至少開創一個新品牌！」王玉雲說，集團因應近十年來由於少子化造成結婚對數及婚宴桌數的減少，且隨著重要管理階層接班，決朝多元化發展精緻餐飲，並將展店重心擺在拓展餐飲連鎖品牌。

近年創立的「樂葵」法式鐵板燒品牌，藉由高CP值的無菜單料理深獲消費者青睞，去年3家店約貢獻1.2億元營收；看好科技新貴的消費實力，預計今年10月在竹北「享平方」商場開出第四間店，規劃40個座位區。

「樂葵」另一家規劃中的新店，則將進駐高雄義享時尚廣場，看好B館啟用後，可結合五星級飯店、影城、購物與娛樂中心的一站式生活體驗，勢必可吸引更多消費人潮。

新天地去年合併營收16.97億元、年增10.1%，稅後純益0.08億元，每股稅後純益0.12元，股東常會今天通過盈虧撥補案，未配發股利。

新天地今年第1季合併營收6億元、年減4.3%，稅後純益0.85億元，每股稅後純益達1.26元；累計前四月合併營收6.8億元、年減4.1%。

餐飲 消費

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