智慧經營／福邦證券總經理陳松正 六字訣 全方位服務企業

美國總統川普重啟關稅戰，牽動全球經濟榮枯、資本市場波動，國際政經情勢壟罩在不確定下，連帶影響市場投資信心，也直接反應在券商表現上。福邦證券（6026）總經理陳松正指出，雖然短線不容太樂觀，但中長線並不悲觀。福邦證將以「利基」、「專業」、「靈活」的經營策略，持續挖掘並扶植台灣優質企業邁入資本市場。

推動創新 獲得肯定

陳松正自2025年3月獲金管會核准擔任福邦證總經理一職，過去曾任群益證資深副理、福邦證承銷部協理等，深耕承銷市場超過25年。美國總統川普政策變化莫測，他也坦言，很多情況是前所未見，持續關注全球貿易體制重塑變化，預期關稅問題會慢慢淡化，仍然看好台灣企業，尤其在半導體、AI等領域的強大競爭力。

回顧2024年，福邦證承銷、股代、經紀、及資產管理各項業務均顯著成長，全年稅後純益4.37億元，每股淨值14.42元，其中，承銷部業務持續穩定發展，全年IPO送件數五件、SPO送件數22件，登錄興櫃三家、財顧案13件，送件數在年度市場排名第五名，優於大多數綜合證券商。

福邦證2024年榮獲證交所頒發「攜手同行獎──證券承銷商」第一名及「推動創新獎」，兩項獎座；此外，在股務代理業務上持穩成長，到2024年底代理家數達331家，全年淨增加19家；至於在經紀業務方面，2024年成交金額、融資餘額、獲利表現，也紛創新高紀錄。

展望2025年，陳松正指出，IPO送件數目標五件至九件，SPO送件數目標十件、全年服務代理家數目標340家。面對充滿機會與挑戰的未來，仍將朝發展成為投資銀行型券商目標努力，追求各項業務穩定成長，達成股東們的期待。

有鑒於近年來集團小金雞在台灣IPO市場逐漸扮演重要角色，福邦證將聚焦耕耘公司核心客戶所屬集團及其轉投資公司，擴大承銷客群，並強化與客戶共同面對ESG永續發展議題，陪伴台灣企業面對多變的政經環境與未來。

另方面，近來政策積極鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或經營模式的公司進入證券市場，包含證交所在2025年1月6日起，全面取消創新板合格投資人限制，並放寬申請創新板上市時，已提出擬上市股份總額10%以上股份辦理公開銷售，且申請改列一般板時亦符合股權分散標準者，得免辦理公開銷售，在創新板2.0新制助力下，預期將有更多符合條件的創新類型公司選擇透過創新板進入資本市場。

口碑行銷 強化專業

其次，為扶植中小微企業為未來進入資本市場提前做準備，櫃買中心亦於2025年1月9日公告「創櫃板Plus」，調整放寬創櫃板申請機制，透過增加推薦單位、簡化申請程序、廣納輔導公司、多元輔導課程及菁英選拔機制，逐步優化創櫃板公司體質，以銜接資本市場。

福邦證將致力於投資銀行平台，建構兩岸三地等多元化的財務顧問業務，並掌握產業整併脈動，以協助客戶提升競爭力。將持續提供客戶全方位服務，以專業為出發，透過口碑行銷，增加業務深度及廣度，用誠心待客，以「利基」、「專業」、「靈活」的經營策略，持續強化同仁專業與服務態度。

至於自營業務部分，在降息持續放緩及關稅壓力下，美國經濟增長降溫，另有地緣政局緊張加劇、全球經濟碎片化的情況，均有機會導致市場大幅波動。因此，區間操作將是今年的主要策略。另外自營將持續探討DeepSeek為代表的競爭因素對科技業投資格局的影響，以及由此引發的投資機會變化，持續創造獲利。

財務顧問業務發展方面，面對國際政經局勢變化劇烈、AI與半導體科技發展快速，許多台灣企業及經營團隊靠因應與轉型升級之道，透過併購投資、組織重組、策略結盟方式或籌組投資控股或產業控股的方式，尋求新的策略布局，在此背景下，有助於財務顧問業務需求成長，福邦證將持續經營出有別於其他證券商的服務特色。