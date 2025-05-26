發現薇趨勢／ AI治理的省思

近期，美國國會正審議一項提案，被視為AI政策轉捩點。此案由共和黨眾議員Brett Guthrie主導，主張未來十年內，聯邦與州政府皆不得制定監管AI的措施，目的是降低法規干擾，鼓勵創新，鞏固美國在全球AI競爭中的領先地位。

此案一出，矽谷拍手，學界卻十分憂心。除了監管凍結，法案還提議編列5億美元預算，支持AI在聯邦系統中的應用與商品化。若是通過，不僅將迫使加州、紐約等已立法州撤回既有規範，更可能重塑全球對AI治理的理解。

美國在技術治理上長期主張「鼓勵創新，審慎監理」，未如歐盟建立風險分級制度。然而這次的提案所釋出的訊號更明確：不是放寬，而是全面凍結十年。

這令人聯想到1999年美國廢除《格拉斯-斯蒂格爾法案》。該法案為1933年金融危機後所訂，用來分隔商業銀行與投資銀行，防止風險擴散。但在金融業多年遊說下，法案遭撤，理由是監管妨礙了金融創新。

幾年間，金融業加速推出複雜商品與高槓桿貸款。當時也有類似說法：「創新不能被管死。」直到2008年雷曼兄弟倒下，全球爆發金融海嘯，市場才驚覺自由化所埋下的風險遠遠超過預期。

AI若在未監管狀態下高速演進，是否也可能重演歷史？這不是假設，而是已見端倪：DeepFake影片大量流竄、青少年沉迷AI伴侶應用、演算法造成資訊偏誤與心理壓力，皆已在全球浮現。

更大的爭議在於，該法案不只放寬聯邦管制，還試圖禁止各州自行立法。這違背了美國過去由地方試行、再推向全國的制度進程。從環保、網路中立到隱私保護，許多重大法案皆起於地方創新。如今反其道而行，背後動機清晰：科技企業寧願面對華府，也不願應對50州法規。

支持方強調，若美國不推進AI政策，中國將在平台規格、產業主導權等方面乘虛而入。OpenAI執行長Sam Altman曾在美國國會表示，過度監管恐怕拖慢創新，建議推動「統一且輕量」的聯邦機制。

問題是：「不立法」是否等同「輕量監管」？AI帶來的社會代價常呈現遞延效果，產業得利即時，風險卻在數年後發酵。當AI逐步滲入教育、醫療、金融等關鍵場域，社會使用者反而難以退出。

從戰略角度看，這項政策背後也透露出一種焦慮：美國不想輸，也不能輸。這不只是技術競賽，更是地緣政治的延長。美國選擇全面解放AI監管，本質上是為了拉大與他國的差距。

但全球其他國家該如何回應？是否要一併鬆綁監理？或反而該趁此思考一套與美國不同的制度典範？當法規讓位於競爭，誰來平衡創新與社會風險？

AI治理不是只有條文，更是制度工程。它牽涉到資料治理、透明性、風險沙盒、倫理機制與公私協作。若將「不立法」等同「不治理」，那麼整體制度設計也將面臨邊緣化風險。

目前該案仍在國會審議，面臨民主黨與預算保守派的反對。即使未通過，其政治與象徵意義已無可忽視，全球AI治理也將面臨更艱難的抉擇。

美國的選擇將重塑自身技術政策，但其他國家的選擇，才是AI時代制度成熟與否的真正考驗。