快訊

涉京華城土地弊案 中石化董座陳瑞隆200萬元交保 朱雲鵬也捲入

商業興觀點／數位轉型 企業競爭利器

經濟日報／ 劉育呈（商業發展研究院中部辦公室研究員）

隨著數位科技持續進化，企業不再僅止於「導入工具」或「改善效率」，而是透過數據與AI驅動的智慧應用，與永續經營策略深度結合。面對淨零排放壓力與AI科技崛起，數位轉型成為企業在新時代中存續與創新的關鍵武器。

淨零浪潮：科技讓永續更可實現

根據波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group, BCG）「後疫情全球數位轉型大調查（2022）」利用AI和數據分析，準確計算、預測及監控端到端的碳排數據，藉此優化營運流程並追蹤成效，就有機會帶來30%至40%的減排成果。

以蝦皮直營特選賣場為例，其為減少包裝浪費，一起替環境盡一份心力，標榜賣場商品將「不使用任何外部紙箱包裝，亦不提供緩衝材」，消費者必須自行攜帶購物帶取貨，網購業者能有如此底氣地宣告，其背後有智慧取貨商店的強力支持，利用數位化、自動化科技導入智取站，顛覆傳統寄取貨，號召具環境意識的消費者一起共襄盛舉。這不僅符合環保趨勢，更吸引關心永續議題的消費者。

AI浪潮：技術驅動經營創新

人工智慧（AI）屬於數位科技本身的突破性技術創新，AI已成為全球科技競爭的關鍵領域，驅動產業變革與經濟成長，根據哈佛商學院（Harvard Business School,2023研究發現，知識工作者導入生成式AI具顯著效益，可分擔完成12.2%任務、讓25.1%任務加快、40%任務品質提升，且讓績效低於平均的同仁提升43%。

不論是生成式AI、AI或agent AI，在企業營運、客戶服務或創意上，能更加準確解決企業的問題，目前已經可以看到許多生成式AI已經優於人類的作品；但，相信多數人遇到不成熟智慧客服，在諮詢的過程中多有不好的體驗，若未來AI發展可以成熟至與真人客服無異時，又將是推動數位轉型的大浪潮。

面對這些浪潮，數位轉型不再只是選項，而是企業因應環境變化、維持競爭力的必要手段，美國為了讓製造業重返美國而大幅調高關稅，面對美國高成本的人力，唯有關燈工廠方有可能達成，是否將成為另一個新浪潮，仍有待投資趨勢觀察。

在數位科技的進步及「技術推力（technology push）」與「市場拉力（market pull）」往往是動態平衡地帶動商業創新，企業在大環境的浪潮之下，發現新需求，找到新成長機會，數位科技的應用可滿足市場需求，市場拉力又可以進一步帶動科技的新應用，更能成功地達成數位轉型的目標，帶動企業的成長與獲利，持續為企業提供永續、韌性的商業價值。

美國 消費 AI

延伸閱讀

東森股東會／通過配發1.15元股利 轉投資事業挹注獲利

南電董座吳嘉昭請辭

輝達台灣總部沒選桃園市青埔 桃市府說話了

數位轉型優化品質 海瑞摃丸傳承三代 行銷海內外

相關新聞

新紡董座吳昕恩揭露三年計畫 活化士林地 雙案齊發

士林大地主新紡土地開發三案齊發，新紡董事長吳昕恩昨（26）日表示，新紡手上握有的台北市土地，未來三年規劃活化三部曲計畫，...

新紡赴印尼設廠 2027年投產

新紡昨（26）日股東會後透露，該公司將首度跨出海外設廠，預計赴印尼設立織布染整廠，規劃在2027年投產，藉此分散市場與生...

智慧經營／福邦證券總經理陳松正 六字訣 全方位服務企業

美國總統川普重啟關稅戰，牽動全球經濟榮枯、資本市場波動，國際政經情勢壟罩在不確定下，連帶影響市場投資信心，也直接反應在券...

商業興觀點／數位轉型 企業競爭利器

隨著數位科技持續進化，企業不再僅止於「導入工具」或「改善效率」，而是透過數據與AI驅動的智慧應用，與永續經營策略深度結合...

發現薇趨勢／ AI治理的省思

近期，美國國會正審議一項提案，被視為AI政策轉捩點。此案由共和黨眾議員Brett Guthrie主導，主張未來十年內，聯...

從寓言學管理／學習與成長構面 長遠績效關鍵

話說，王羲之以刻苦練字著稱，他用壞的筆堆成筆山，洗筆硯的水池變成墨池。一天，他練字忘了進食。夫人說：「你已很出色，為何還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。