商業興觀點／數位轉型 企業競爭利器

隨著數位科技持續進化，企業不再僅止於「導入工具」或「改善效率」，而是透過數據與AI驅動的智慧應用，與永續經營策略深度結合。面對淨零排放壓力與AI科技崛起，數位轉型成為企業在新時代中存續與創新的關鍵武器。

淨零浪潮：科技讓永續更可實現

根據波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group, BCG）「後疫情全球數位轉型大調查（2022）」利用AI和數據分析，準確計算、預測及監控端到端的碳排數據，藉此優化營運流程並追蹤成效，就有機會帶來30%至40%的減排成果。

以蝦皮直營特選賣場為例，其為減少包裝浪費，一起替環境盡一份心力，標榜賣場商品將「不使用任何外部紙箱包裝，亦不提供緩衝材」，消費者必須自行攜帶購物帶取貨，網購業者能有如此底氣地宣告，其背後有智慧取貨商店的強力支持，利用數位化、自動化科技導入智取站，顛覆傳統寄取貨，號召具環境意識的消費者一起共襄盛舉。這不僅符合環保趨勢，更吸引關心永續議題的消費者。

AI浪潮：技術驅動經營創新

人工智慧（AI）屬於數位科技本身的突破性技術創新，AI已成為全球科技競爭的關鍵領域，驅動產業變革與經濟成長，根據哈佛商學院（Harvard Business School,2023研究發現，知識工作者導入生成式AI具顯著效益，可分擔完成12.2%任務、讓25.1%任務加快、40%任務品質提升，且讓績效低於平均的同仁提升43%。

不論是生成式AI、AI或agent AI，在企業營運、客戶服務或創意上，能更加準確解決企業的問題，目前已經可以看到許多生成式AI已經優於人類的作品；但，相信多數人遇到不成熟智慧客服，在諮詢的過程中多有不好的體驗，若未來AI發展可以成熟至與真人客服無異時，又將是推動數位轉型的大浪潮。

面對這些浪潮，數位轉型不再只是選項，而是企業因應環境變化、維持競爭力的必要手段，美國為了讓製造業重返美國而大幅調高關稅，面對美國高成本的人力，唯有關燈工廠方有可能達成，是否將成為另一個新浪潮，仍有待投資趨勢觀察。

在數位科技的進步及「技術推力（technology push）」與「市場拉力（market pull）」往往是動態平衡地帶動商業創新，企業在大環境的浪潮之下，發現新需求，找到新成長機會，數位科技的應用可滿足市場需求，市場拉力又可以進一步帶動科技的新應用，更能成功地達成數位轉型的目標，帶動企業的成長與獲利，持續為企業提供永續、韌性的商業價值。