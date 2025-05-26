合機股東會／全面改選董事 董事長由總經理李新政接任

合機（1618）26日召開股東會，會中承認2024年財報，並全面改選6席董事、3席獨董，原董事長楊碧綺因任期屆滿卸任，新任董事長由總經理李新政接任，營業本部協理郭晉勳則升任總經理一職。

合機2024年營收46.74億元，年增4.29％，稅後純益7.14億元，年增84.7％，每股稅後純益（EPS）3.71元，獲利創下歷史新高，並通過配發每股現金股利1.5元。

合機今日改選6席董事、3席獨董，新任董事分別為嵩益實業股份有限公司代表人李新政、余素緣、郭晉勳、裕盛資產開發股份有限公司、丰耕開發股份有限公司、邦凱工業股份有限公司，獨立董事為陳仕振、吳文正、張嘉紋。

合機近年受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，合機指出，去年超高壓電纜交貨占比提高，由於毛利較高，推升毛利率，亦讓獲利表現繳出佳績，未來將持續積極爭取台電商機。

合機表示，目前公司主要產品為交連PE電纜-6KV~35KV電力電纜，69KV以上超高壓電力電纜及接續，PVC絕緣電線-1KV以下PVC絕緣及被覆電纜、IV線、控制電纜等，鋁線包括耐熱鋼心鋁線、耐熱鋁包鋼心鋁線、鋁紮線及鋁紮帶以及通訊電纜的光纜、通信銅纜及網路線等。

合機指出，目前公司在手訂單皆以國內為主，不過中長期著眼於拓展國際市場，進而提升外銷營收占比，目前以歐美為主要的銷售市場，產品為CPR認證網路線、UL認證網路線等，另外，日本、中東及中國大陸亦有布局，其中日本地區開發已有所斬獲。