鈺創盧超群兒子發展細胞治療獲突破 AML患者臨床成果佳

鈺創科技董事長盧超群的兒子盧冠達在美國創設的SENTI Bio公司，26日宣布以合成細胞技術打造的邏輯閘（Logic-Gated）細胞療法，在美國和澳洲執行的一期臨床試驗應用於多位急性骨髓性白血病（AML）已有重大突破，成功將四人從瀕臨死亡邊緣成功救活。

現任SENTI Bio公司共同創辦人暨執行長的盧冠達，將在本月29日應台灣精準醫療學會邀請，專程舉行一場「細胞治療新科技研討會」，分享這項對人類生命科學的重大貢獻。

盧冠達表示，SENTI Bio公司設在美國加州，全公司員工三、四十人，公司已在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌上市。Senti公司開發的SENTI-202是一項針對特定癌細胞的創新療法，利用「邏輯閘（logic-gated）」基因電路技術，將多重基因編程進自然殺手細胞（NK cell），讓細胞能根據多個標靶決定是否攻擊癌細胞，同時避免傷害正常細胞。

他說明，這種「自動導航智能細胞療法（Self-Driven Smart Cells）」目前主要應用於難治型或復發型AML，因為傳統細胞療法（如CAR-T）或生物製劑在 AML中常因癌細胞與正常造血細胞標記重疊而導致嚴重副作用。這項創新療法透過賦予細胞「智能判斷與自動導航」能力，展現出對癌細胞攻擊之高度選擇性與安全性，為未來癌症精準醫療開啟了全新的發展方向。

SENTI Bio公司目前發展的SENTI-202為一異體細胞治療技術，與自體細胞療法相比，具備低成本的優勢，而公司目前以SENTI-202鎖定的第一項適應症為AML，目前一期臨床試驗已有七位AML復發患者成為受試者。

盧冠達說明，傳統上AML復發的患者存活期通常不到五個月，但是SENTI-202的一期臨床試驗中，已有四位達到完全緩解（CR），療效持續時間達至少四至八個月以上。更具指標意義的是，所有出現完全緩解反應的病患皆達到最小殘留疾病（MRD）陰性，而 MRD陰性通常與 AML 的長期癒後改善高度相關。

這項針對復發/難治型 AML患者的第一期臨床結果，可能代表著一項具有重大意義的突破，因此2025美國癌症研究學會（AACR）上月甫出爐的美國AACR報告，Senti Bio公司在細胞療法領域的重大突破已獲得重視。

盧冠達表示，SENTI-202的一期臨床試驗粗估明年元月將可完成，若結果順利，將向美國FDA提出逕做樞紐試驗（Pivotal Study）的可能性，一旦通過將可核准上市，而這項試驗預計將收案100人以上，SENTI Bio公司屆時除了在美國、澳洲兩國收案之外，也考慮在台灣收案。

台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙表示，該會將在29日攜手台灣玉山科技協會共同舉辦「細胞治療新科技研討會」，除了聚焦細胞治療技術的發展現況與產業展望，探討其於癌症臨床應用中的機會與挑戰，也將深入介紹Senti Bio公司如何運用Logic-Gated智慧型細胞療法，在急性白血病治療上取得突破。

台灣玉山科技協會副理事長盧超群表示，看到兒子在醫學上這項重大成果，難掩興奮之情，盧冠達能運用本身在電子電機及醫學兩項專精技術，拯救原本束手無策的血癌（急性骨髓性白血病）病患。這項技術正擴大到其他腫瘤病變的研究，如大腸癌等。他呼籲現在起每個人要好好照顧自己健康，他相信只要再多活五年，未來透過醫學技術持續突破，人類壽命將可再延長20年。