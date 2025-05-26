信義開發拿下捷運土城樹林線「LG16站出入口A、B捷運開發案」

繼拿下捷運土城樹林線「LG17站出入口A捷運共構大樓」捷運開發案後，信義房屋（9940）26日代子公司信義開發公告、再獲選為捷運土城樹林線「LG16站出入口A及出入口B 捷運開發案」之最優申請人。

總計信義開發已拿下捷運土城樹林線「LG16站出入口A、出入口B捷運開發案」，以及「LG17站出入口A捷運共構大樓」。